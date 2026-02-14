Fijaron fecha para el juicio oral contra “La Toretto” de La Plata: cuándo empieza el debate y cuánto tiempo durará

NACIONALES

El proceso judicial por el trágico episodio vial que tuvo como autora a Felicitas Alvite , alias "La Toretto de La Plata", tiene fecha para la instancia final: el Tribunal Oral Criminal II de La Plata estableció que el debate oral contra la joven que atropelló y provocó la muerte de un motociclista comenzará el 2 de noviembre de 2026.

Alvite, quien en sus redes sociales (previo a este incidente) decía que cuando manejaba era como "Toretto" (el personaje de la zaga de cine "Rápido y Furioso"), está acusada de homicidio simple con dolo eventual porque la justicia sospecha que chocó a Walter Armand (35) en la esquina de 13 y 32, de la capital bonaerense, mientras corría una presunta picada ilegal.

En una audiencia previa realizada este viernes en los Tribunales penales de La Plata, se fijó que el debate oral -última instancia del proceso que se inició hace casi dos años- se extenderá, en principio, durante tres jornadas: los días 2, 3 y 6 de noviembre.

Fue en una audiencia preliminar, clave para definir el desarrollo del proceso, en la que estuvieron la imputada, familiares de la víctima y las partes involucradas. En esta instancia se acordaron las pruebas a producir en el debate oral.

La defensa de la joven busca limitar el abanico de pruebas que se han recolectado y la fiscalía -junto a la querella- pretenden incorporar la mayor cantidad de elementos posibles.

El punto central que tendrá este debate estará concentrado en comprobar -o rebatir- que Alvite, al momento de conducir en exceso de velocidad , y pasando semáforos en rojo, se "configuró" que podría llegar a provocar un daño grave contra un tercero y aun asi, no cesó en su acción. Es decir, que su caso se encuadraría en "dolo eventual".

Si eso no se comprueba, o los elementos que se debaten no convencen a los jueces de que ocurrió esa situación, la causa se encaminaría hacia un homicidio "culposo" (sin intención) y entonces, la pena sería mucho menor.

Alvite está acusada de homicidio simple con dolo eventual por el fallecimiento de Walter Armand, ocurrido el 12 de abril de 2024 en la esquina de 13 y 532 de La Plata.

Según la investigación, el hecho se produjo como parte de una supuesta picada ilegal: cámaras de seguridad registraron cómo el vehículo conducido por Alvite, junto al de su amiga Valentina Velázquez, circulaba a gran velocidad, cruzaba semáforos en rojo y luego terminó embistiendo la motocicleta en la que se desplazaba Armand, un músico que iba a trabajar esa noche trágica.

El aporte que reunió la fiscalía que investigó el caso -a cargo de Fernando Padován- será uno de las principales pruebas para el juicio. La acusación está a cargo del fiscal Martín Chiorazzi, mientras que la defensa de Alvite es ejercida por los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, quienes cuestionan aspectos de la investigación desde un principio.

Además, los defensores pugnaron por lograr que Alvite pueda permanecer fuera de prisión durante el proceso judicial. Es que la chica quedó detenida pocos días después del episodio. La Justicia entendió que tuvo actitudes que ameritaban atravesar el proceso privada de la libertad. Elevaron planteos que terminaron en el Tribunal de Casación.

Incluso expusieron argumentos de la salud de "La Toretto", quien atravesó ataques de pánico y otros episodios que favorecieron el planteo defensivo. Esa presunta fragilidad volvió a evidenciarse este viernes, en plena audiencia previa: los agentes de la Justicia tuvieron que postergar el trámite y desalojar la sala donde se realizaba por un episodio que tuvo Felicitas, cuando ingresó al estrado. Hace poco más de un año, le concedieron el beneficio de la prisión domiciliaria.

El caso, que generó gran repercusión en la ciudad, avanza ahora hacia la etapa de debate oral tras meses de instancias preparatorias. La pena en expectativa por el delito imputado oscila entre 8 y 25 años de prisión . Si esa figura penal no se sostiene en el debate oral y público, quedaría encuadrada en un tipo penal que tiene prevista condena máxima de tres años. Y quedaría en libertad.

Fuente: Clarín