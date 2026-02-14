La justicia le puso fecha al juicio contra Felipe Pettinato por el trágico incendio de su departamento y la muerte de su neurólogo

Dentro de diez días Felipe Pettinato, el performer y polémico hijo del músico y conductor Roberto Pettinato, tendrá que afrontar ante la justicia seis audiencias del juicio oral que determinará si fue culpable o no del incendio que destruyó su departamento en Palermo y provocó la muerte del neurólogo , Rodrigo Melchor.

Así lo dispuso la justicia nacional que fijó el inicio del juicio para el lunes 23 de febrero ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 14, ubicado en la calle Viamonte al 1100, como acusado de "estrago doloso".

Pettinato, de 32 años y padre de una niña, es el único acusado por el incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en su departamento del piso 22 en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Palermo. Allí, tras la destrucción generada por el fuego, los bomberos hallaron muerto a Melchor Rodrigo, su neurólogo y amigo al que había convocado para conversar horas antes.

Según la justicia, las seis audiencias se realizarán por la mañana desde el 23 de febrero hasta el 30 de marzo.

El Tribunal, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle , tendrá que definir sobre la culpabilidad de Pettinato en la causa por "estrago doloso seguido de muerte", que tiene una pena prevista de 8 a 20 años de prisión de acuerdo con el artículo 186 inciso 5 del Código Penal.

Para este juicio, la familia del neurólogo Rodrigo se presentó como parte querellante y en representación de la fiscalía 14 se presentarán el fiscal Fernando María Klappenbach y el auxiliar fiscal Francisco Figueroa.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Martín Mainardi sostuvo que el neurólogo concurrió ese día al departamento de Pettinato en el barrio de Palermo y cerca de la medianoche, comenzó el incendio que le ocasionó la muerte.

A Pettinato se le imputa haber iniciado ese incendio dentro del departamento, “a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”.

Tras haberse alejado de los medios y recluirse en clínicas de rehabilitación, Felipe Pettinato se sumó meses atrás al programa de streaming de su padre, donde volvió a hacer gala de su humor mordaz y crítico hacia los usos y costumbres de la sociedad actual.

Años atrás, el joven Pettinato había sido condenado a nueve años de prisión en suspenso por abuso sexual. Una situación que se podría complicar con este nuevo proceso judicial en su contra.

Felipe es el segundo de los cinco hijos de Roberto Pettinato . Tiene como hermanos a Homero, Tamara, Esmeralda y Lorenzo, de los dos matrimonios que tuvo su padre.

Fuente: Clarín