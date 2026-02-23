Explotó una garrafa en un hogar para personas con discapacidad en La Plata: hubo cinco heridos con quemaduras

Un hogar en La Plata, que alberga personas con discapacidad que fueron abandonadas por sus familias, sufrió una fuerte explosión de una garrafa que dejó al menos cinco heridos.

El episodio ocurrió cerca del mediodía, en el Hogar Granja Esperanza , ubicado en 510 y 157 , en la localidad de Melchor Romero . Una trabajadora de la institución y cuatro internos terminaron con quemaduras.

La explosión tuvo lugar dentro de la cocina del hogar, donde viven adultos con distintas discapacidades, jóvenes sin recursos y personas que sufrieron abandono familiar.

Las víctimas, todos mayores de edad, fueron trasladadas de inmediato al hospital por integrantes de la propia institución, incluso antes de que llegaran los bomberos y la policía. Entre los heridos se encontraba una preceptora.

Por el momento, no trascendió la gravedad de sus lesiones , pero desde el hogar aclararon que los internados están fuera de peligro y que esperan que reciban el alta en las próximas horas.

En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría 14ª de Melchor Romero y una dotación de Bomberos a cargo del oficial subinspector Exequiel Quiroz.

A través de sus redes sociales, una voluntaria del Hogar Granja Esperanza llevó tranquilidad, pero también pidió ayuda: “Tuvimos un accidente doméstico. No fue grave, pero sí serio”.

“Aún hay tres chicos y la preceptora que están en el hospital. Están fuera de peligro, pero con curaciones. Seguramente mañana les dan el alta. El perjuicio económico es importante. Por eso le agradecemos la colaboración a través del alias hogargranjaesperanza”, expresó.

