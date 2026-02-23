Estuvo perdida 2 días y la encontraron en estado de shock: ahora se quitó la vida tras recibir burlas en redes

NACIONALES

Una mujer de 30 años que había desaparecido hace una semana en Tucumán y fue encontrada con vida dos días después terminó quitándose la vida en las últimas horas.

Luego de su aparición, las redes sociales se inundaron de comentarios de odio e insultos hacia ella, por lo que crece la sospecha de que ese haya sido el detonante para su drástica decisión.

Florencia del Valle Sosa desapareció el 12 de febrero, luego de anunciar que iba a ir a hacer trámites al banco y compras en la verdulería de la ciudad.

Luego de varias horas de ausencia, su marido salió a buscarla y encontró, al costado de la Ruta Provincial 331 , la motocicleta de su esposa junto a una bolsa de verduras abandonada .

En estas circunstancias acudió a la Comisaría de Aguilares Sur y radicó la denuncia sobre su desaparición. Durante las horas siguientes, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona. En este marco, la mujer apareció con vida en el paraje Santa Rosa, en la localidad de Nueva Trinidad, a vera de la Ruta Provincial 332.

Presentaba un cuadro de shock y principio de hipotermia , con la ropa embarrada y empapada, según informó InfoAguilares .

Tras el anuncio de que había sido encontrada con vida, muchas personas publicaron en redes sociales burlas, mensajes de odio y críticas hacia la mujer, cuestionando el motivo de su desaparición.

En las últimas horas se confirmó que la mujer se quitó la vida , lo que abrió un amplío debate sobre el impacto emocional que tuvo debido a la exposición pública .

“¿Qué pasó, se fue de parranda y se suspendieron los corsos?“, fue uno de los tantos comentarios que se publicaron cuando se confirmó la aparición con vida de la mujer. ” Fue a buscar el regalito del 14 adelantado“, y “anduvo con el pata de lana”, escribieron algunas personas en las redes sociales.

El trágico hecho generó una profunda conmoción en la ciudad de Aguilares y se instaló la discusión sobre la condena social , tanto como las opiniones en internet.

Fuente: TN