Está acusado de matar a una nena de dos años en Moreno y lo detuvieron en la casa de la madre de la víctima

Después de más de tres años de intensa búsqueda, la Policía detuvo a Cristian Gabriel Tejerina, de 29 años , acusado de asesinar a su sobrina Oriana Naomí Gómez Tejerina , en medio de una pelea familiar en la localidad bonaerense de Moreno.

El crimen ocurrió el 18 de diciembre de 2022 , el mismo día en que la Selección argentina celebraba la consagración en el Mundial de Qatar. En el barrio Rififí de Cuartel V, la nena de dos años recibió un disparo en el pecho y murió en el acto. De acuerdo a la causa, fue su tío quien disparó.

Todo empezó cuando Tejerina intervino en una pelea entre su hermana y el marido Rodrigo Ezequiel Gómez , padres de la víctima.

Gómez se llevó a la nena de la casa familiar y caminó unas cuadras, pero fue increpado por su cuñado en la esquina de Cornelio Saavedra y Espronceda .

Tejerina llegó en moto junto a un cómplice y, sin mediar palabra, le disparó cuatro veces con una pistola 9 milímetros . Una de esas balas impactó en el pecho de la nena , que murió en el acto. No llegaron a trasladarla al hospital.

Luego del ataque, los agresores escaparon en moto. El conductor Jonathan Riquelmi fue detenido horas después en una estación de servicio de Acceso Oeste, cuando intentaba viajar a Rosario en un auto de aplicación. El acusado espera el juicio por su participación.

Tejerina tenía pedidos de captura nacional e internacional solicitados por la fiscal Luisa Pontecorvo .

La investigación dio un giro inesperado el miércoles: la Justicia recibió el dato de que Tejerina estaba era protegido por su propia hermana, la madre de la nena asesinada . La Fiscalía organizó un operativo de urgencia para confirmar la información y evitar que el prófugo escapara.

El allanamiento fue realizado el jueves en una casa de Pontevedra, partido de Merlo , sobre la calle Céspedes, entre Aberastury y Portela, informó Primer Plano Online . Cuando la Policía irrumpió, Tejerina intentó escapar , pero fue reducido rápidamente.

Tanto Tejerina como Riquelmi están imputados por " homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego" por el asesinato de la nena y homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa por los disparos dirigidos al padre.

Fuente: TN