El video que muestra los últimos movimientos de la joven encontrada muerta en una zanja en La Plata

La Justicia analiza las cámaras de seguridad que registraron los últimos minutos con vida de Eugenia Carril, la joven de 18 años que fue encontrada muerta en una zanja en el barrio Villa Elvira , en La Plata . Las imágenes muestran su recorrido a pie y el paso de un conductor de una camioneta que ahora es buscado como principal sospechoso.

La víctima le había avisado a su familia en la noche del viernes que ya estaba volviendo de la facultad. De acuerdo a la investigación, bajó del colectivo en la intersección de la avenida 7 y 96 y caminó hacia su casa, ubicada en la calle 1 y 96, pero nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado esta mañana a solo dos cuadras de donde vivía .

Los videos incorporados en la causa muestran a Carril caminando a las 22:26 por la calle 96, desde 4 hacia 3, por el costado de la vereda en un sector sin cordón. Un minuto después, una camioneta Chevrolet Meriva oscura circula por la misma calle y en el mismo sentido que la joven.

A llegar a la esquina de 3 y 96, en la parte superior derecha de la grabación, se puede ver que el vehículo enciende las luces de freno y realiza una maniobra de esquive , sin continuar en línea recta. Luego sigue su marcha.

En esa cuadra no hay cámaras que permitan ver el momento exacto del impacto, informó el portal 0221 . Pese a ello, fuentes policiales informaron que la Policía Científica levantó en el lugar fragmentos plásticos que se corresponden a las luces traseras de un vehículo, compatibles con una Chevrolet Meriva .

De esta manera, la principal hipótesis es que Carril fue atropellada y que el conductor escapó sin asistirla . Las primeras pericias sobre el cuerpo también detectaron lesiones de un posible impacto vehicular.

El caso generó conmoción entre los vecinos de Villa Elvira, que alertaron al 911 luego de encontrar el cuerpo. En la escena trabajaron policías de la comisaría local, el Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica.

La investigación está a cargo del fiscal Martín Almirón , titular de la UFI N°8 de La Plata, quien intenta identificar al conductor y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Fuente: TN