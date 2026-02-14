Santa Clara del Mar: un hombre fue a pescar con amigos y murió al volcar dos veces su kayak

Un hombre murió esta mañana al volcar dos veces su kayak mientras intentaba pescar junto a un grupo de amigos en la ciudad balnearia de Santa Clara del Mar .
Todo comenzó con la propuesta de Mauricio Ríos , de 47 años, quien sugirió en un grupo de WhatsApp organizar una salida de pesca. Así fue como se reunieron a las 7 de la mañana, a la altura del barrio Santa Elena.
Apenas entraron al mar, uno de sus amigos vio cómo el kayak de Ríos se dio vuelta. Logró ayudarlo a reincorporarse y ambos siguieron navegando para intentar pescar. Sin embargo, minutos después, la embarcación volvió a darse vuelta , informó 0223 .
Esta vez, la situación fue mucho más grave. Los pescadores rescataron a Ríos y lo llevaron hasta la orilla, a la altura de la calle Rapallo y ruta 11. Intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, pero no logró sobrevivir.
En el lugar trabajó personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar, Defensa Civil y Guardavidas, que retiraron el cuerpo de la víctima. La familia de Ríos llegó a la costa y confirmó que él había organizado la salida de pesca con sus conocidos.
Desde la Ayudantía Fiscal a cargo de Diego Benedetti ordenaron empezar una causa por averiguación de causales de muerte y dispusieron la realización de una autopsia , prevista para esta tarde.
Fuente: TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes