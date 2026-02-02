El Servicio Meteorológico Nacional vuelve a quedar en manos de Antonio José Mauad, quien había renunciado en agosto de 2025

NACIONALES

El Gobierno volvió a designar a Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN ), cargo al que, precisamente, había renunciado en agosto pasado luego de fuertes críticas de, por caso, el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), que reclamaba el nombramiento de alguien idóneo para el cargo.

Desde aquel miércoles 13 de agosto, aquel puesto en el organismo estatal que brinda información, pronósticos meteorológicos y alertas climáticas para todo el país estaba vacante, aunque en el medio, casi dos meses después de esa fecha, el Ministerio de Defensa confirmó el arribo del investigador y oceanógrafo Pedro Di Nezio para cumplir esa función.

Sin embargo, los meses pasaron y la designación de Di Nezio nunca se hizo efectiva a través del respectivo decreto en el Boletín Oficial , por lo cual no llegó a asumir pese a regresó a Argentina para esperar que se cumpliera ese paso.

A mediados del mes pasado, al cabo de cinco meses de acefalía y luego del cambio de conducción en el Ministerio de Defensa, con la salida de Luis Petri y la llegada de Carlos Presti, el nombre de Mauad, militar retirado y excombatiente de Malvinas , volvió a ingresar en el radar del SMN, pese a las presiones gremiales que recibió durante su breve gestión, que comenzó en diciembre de 2024 cuando sucedió al físico Alejandro de la Torre.

Ante esa posibilidad, el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) emitió un comunicado en contra de esa decisión por los mismos motivos que el militar retirado fue resistido en diciembre de 2024, cuando asumió el cargo por primera vez.

“Entendemos oportuno resaltar que el Lic. Mauad no cumple con los requisitos establecidos por el decreto 1432/2007, que establece que la Dirección del SMN debe ser ejercida por un profesional con título universitario de al menos cinco años de duración, vinculado a las ciencias de la atmósfera”, argumentó esa entidad.

Y afirmó: “Este requisito no es un formalismo administrativo, sino un elemento central para garantizar la capacidad técnica, científica y operativa del organismo”.

Este lunes, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 77/2026 del SMN, en el que designa nuevamente a Mauad, con carácter “ad honorem” , al frente de ese organismo, con fecha retroactiva al 1° de enero.

Fuente: Clarín