El miércoles amaneció fresco en el AMBA, pero al calor intenso le quedan un par de vueltas más antes del fin del verano

La mitad de la semana llegó a la Ciudad de Buenos Aires con un aire fresco que se hizo sentir a quienes salieron de casa en la primera mañana del miércoles, una jornada que será estable y con buenas condiciones meteorológicas según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No será un fenómeno únicamente porteño: para hoy no registran alertas vigentes en todo el país.

A las 6 de la mañana, la temperatura era de 15 grados, con una humedad del 70% y cielo completamente despejado. La visibilidad alcanzaba los 10 kilómetros. Para el resto del día se espera cielo algo nublado y una máxima que llegará a los 26 grados.

El SMN anticipa que no habrá precipitaciones en ningún momento del día: la probabilidad de lluvias se mantiene en 0%. Los vientos serán moderados, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora. Durante el día predominarán del sector sur, rotarán al noreste por la tarde y finalmente al este hacia la noche. No se prevén ráfagas de intensidad significativa.

El pronóstico extendido indica que las temperaturas seguirán en ascenso hacia el fin de semana. El jueves se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 26, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. El viernes mantendrá condiciones similares, con registros entre 20 y 27 grados.

Para el sábado la temperatura trepará hasta los 29 grados , con cielo mayormente nublado. El domingo se perfila como el día más caluroso de la semana, con una máxima prevista de 32 grados y cielo algo nublado, un clima ideal para hacer los últimos planes veraniegos.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se registran chaparrones en distintos puntos de la Costa Atlántica, desde San Clemente del Tuyú hasta Necochea, con mejoras hacia la tarde. Además, el SMN anticipó tormentas entre el viernes por la tarde y el sábado por la mañana en el sur bonaerense, afectando zonas como Coronel Suárez, Pigüé, Monte Hermoso, Bahía Blanca y Sierra de la Ventana.

A nivel nacional, el reporte oficial no contempla alertas meteorológicas activas ni riesgos por temperaturas extremas. Sin embargo, para mañana rige alerta amarilla por tormentas en Salta, Córdoba y San Luis. El viernes, el frente se mantendrá en San Luis y se extenderá también hacia La Pampa.

Fuente: Clarín