El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes comenzaría el 7 de octubre

El Tribunal Oral Federal de Corrientes determinó que el 7 de octubre comenzará el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña , el nene de 5 años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio.

El TOF decidió que los miércoles y jueves de cada semana hasta diciembre se harán las diferentes audiencias de manera presencial. Luego se determinará cuándo se restablece el juicio.

El juicio investigará a 17 personas por la sustracción, ocultamiento y posibles maniobras de encubrimiento posteriores a la desaparición del chico.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general Carlos Adolfo Schaefer , la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel , siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), encabezada por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

El tribunal está integrado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco , con Enrique Jorge Bosch como juez sustituto.

Durante la audiencia, los magistrados también resuelven sobre la admisibilidad de la prueba y los testigos propuestos por la fiscalía, la querella que representa a los padres de Loan y las defensas.

La fiscalía había propuesto más de 700 testigos, pero finalmente la lista bajó a 161 y otros tantos serán incorporados por lectura.

El caso Loan sacudió a Corrientes y al país. El nene desapareció el 13 de junio de 2024, tras compartir un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Después de comer, se dirigió a un naranjal junto a adultos y otros chicos, y jamás volvió.

Desde entonces, la búsqueda incluyó declaraciones de familiares y vecinos, peritajes, análisis de dispositivos electrónicos, informes, pedidos de colaboración internacional y rastrillajes en distintas zonas, pero Loan nunca fue hallado .

En el juicio se tratarán dos causas que fueron unificadas por “conexidad objetiva” , esto significa que hay una vinculación directa entre los hechos investigados en ambos expedientes.

El primer grupo de imputados, acusados de sustracción y ocultamiento en calidad de coautores, está integrado por Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía de la víctima), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez , Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi , y el comisario Walter Adrián Maciel como partícipe necesario. El delito que se les imputa prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.

La fiscalía sostuvo que el chico no se perdió y que los siete principales imputados actuaron de manera coordinada para sustraerlo y ocultarlo.

La segunda causa apunta a Federico Rossi Colombo, Nicolás “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Estas personas llegaron a 9 de Julio como supuestos integrantes de la fundación Lucio Dupuy , una asociación contra la violencia infantil, y mantuvieron contacto con testigos e imputados. Pero todo resultó ser falso.

La fiscalía federal consideró que habrían realizado maniobras para desviar la investigación y les imputó delitos como “privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales”.

Luego de la audiencia de este viernes, los jueces deberán resolver sobre la prueba y los testigos admitidos y fijar la fecha de inicio del juicio oral, donde se buscará esclarecer qué pasó con Loan y quiénes son los responsables de su desaparición.

Fuente: TN