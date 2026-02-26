El Hospital Garrahan renueva sus instalaciones: “No podíamos seguir con camas oxidadas de 38 años“

NACIONALES

El Hospital Garrahan presentó este jueves las primeras 42 camas nuevas, que ya están en dos salas de internación y forman parte de las diez que serán completamente renovadas en abril. Es el inicio de un plan de renovación que alcanzará a 310 camas y podría ampliarse hasta 150 más. La inversión supera los 1.400 millones de pesos y renueva el 100% de las camas, muchas de ellas con más de tres décadas de uso. La adquisición se enmarca en el programa de modernización de infraestructura y equipamiento de 30 mil millones de pesos, lanzado en octubre de 2025.

“El hospital arrancó con tanto equipamiento en 1987 que se olvidó que algún día había que renovarlo”, explicó el director médico Mariano Pirozzo, quien asumió en julio pasado. “Las camas son la casa de los chicos dentro del hospital. No es solo confort: es seguridad para los pacientes y para quienes los cuidan”.

Pirozzo subrayó que la renovación marca un hito en la historia del hospital: “Estamos en el medio de un proceso de cambio radical, un giro de 180 grados. No podíamos seguir con camas de 38 años, oxidadas, que incluso podían lastimar a un chico. Hoy demostramos que la plata estaba en el hospital, solo hacía falta orden y planificación ”.

La elección de las nuevas camas fue resultado de un proceso inédito en el hospital. La licitación pública convocó a 10 empresas con 29 ofertas , y se pidió a cada oferente que presentara dos camas para ser probadas en las salas. Enfermeros, camilleros y médicos participaron activamente en la evaluación, señalando ventajas y desventajas de cada modelo.

“Por primera vez en la historia del hospital, los usuarios participaron en la elección”, destacó Pirozzo. “Les pedimos a los camilleros que nos dijeran qué cama necesitaban, escuchamos a los enfermeros sobre la seguridad y la facilidad de traslado, y tomamos en cuenta la opinión de los médicos sobre la atención de pacientes complejos. Fue un hito en transparencia y participación”.

Por su parte, la doctora Natalia Pavón, directora médica asociada de atención pediátrica, agregó: “Necesitábamos camas que se adaptaran a pacientes pediátricos, que entraran en los ascensores, que fueran seguras y fáciles de limpiar. Todo fue pensado y discutido con quienes las usan todos los días”.

Las nuevas camas, de la marca japonesa Paramount Bed, modelo Serie A5 – Mod. CA-54380, cuentan con sistemas de elevación eléctricos silenciosos, control remoto, capacidad de hasta 210 kilos y ajustes de altura, respaldo y piernas.

Pavón, que trabaja desde hace 25 años en el Hospital, celebra la llegada de las camas y destaca que la renovación impacta directamente en la calidad de la atención: “Son pacientes complejos, con internaciones prolongadas, que necesitan bombas y oxígeno. Tener todo incorporado en las camas es buenísimo”. Y agrega: “Las nuevas camas permiten hacer radiografías sin mover al paciente, tienen ruedas dobles más maleables y sistemas que reducen el esfuerzo físico del personal”.

El personal de enfermería y camilleros también aplaude la mejora: las camas más seguras y fáciles de trasladar reducen riesgos laborales y mejoran la operatividad diaria. Los pacientes, por su parte, recibieron el cambio con entusiasmo. “El día que les cambiamos las camas estaban súper contentos”, relató Pavón.

La renovación de camas es el primer paso de un programa de modernización que el Garrahan lanzó en octubre de 2025. El proyecto contempla la incorporación de un Acelerador Lineal Pediátrico, único en Latinoamérica, que permitirá realizar radioterapia de alta precisión con menor toxicidad.

También incluye la construcción de una nueva Área de Internación para Trasplante de Médula Ósea, la recuperación integral de los quirófanos y la compra de microscopios quirúrgicos, arcos en C y ecógrafos intraoperatorios. A esto se suman máquinas de perfusión renal y hepática para trasplantes —equipos inexistentes hasta ahora en Argentina— y una ambulancia equipada con ECMO, capaz de funcionar como pulmón y corazón artificial en emergencias.

El plan prevé además la remodelación de habitaciones, baños y zonas de descanso para médicos, junto con la ampliación de las salas de enfermería y la renovación de camillas, sillas de ruedas y equipamiento médico de esterilización y farmacotecnia. “Estamos en el medio de un proceso de cambio radical”, dijo Pirozzo.

El anuncio ocurre en un hospital que también atraviesa tensiones laborales que se arrastran desde el año pasado. En octubre de 2025, parte del personal protagonizó protestas con toma de oficinas en reclamo por salarios y condiciones de trabajo. En respuesta, la dirección dispuso la cesantía de once empleados, diez de ellos dirigentes sindicales, y abrió sumarios contra otros 29 trabajadores.

El conflicto dio un giro este martes, cuando el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 32 suspendió esos sumarios administrativos y frenó las cesantías, tras un amparo presentado por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT). La resolución fue celebrada por los gremios como un freno a lo que califican de “persecución laboral” y derivó en la convocatoria a un “abrazo en defensa del hospital”, previsto para hoy.

La dirección, por su parte, apeló la decisión y sostiene que el proceso de modernización debe avanzar sin interferencias. “Estamos en el medio de un cambio estructural y no podemos permitir que se detenga”, remarcan las autoridades.

Fuente: Clarín