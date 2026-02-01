El fuego arrasa en Chubut: ya son 50 mil las hectáreas quemadas y trabajan 500 brigadistas

NACIONALES

La provincia de Chubut atraviesa un duro incendio forestal que lleva varias semanas. El fuego ya consumió 50 mil hectáreas y sigue avanzando sobre zonas tupidas y de acceso casi imposible, al costado de la ruta 51 , que estuvo a punto de ser cortada por las llamas.

En el lugar trabajan más de 500 brigadistas , que se abren paso entre la vegetación con motosierras y herramientas manuales. El operativo es extremo y los servicios de emergencia solo pueden ingresar en camionetas por senderos angostos, mientras que el agua se carga en los lagos cercanos y se arroja sobre el fuego con helicópteros.

La situación se agravó en las últimas horas por el viento y las altas temperaturas . El fuego reactivó focos que estaban casi controlados y obligó a redoblar los esfuerzos para evitar que las llamas lleguen a zonas habitadas.

El terreno es tan complicado que los brigadistas deben avanzar a pie, abriendo camino entre la maleza y sorteando obstáculos naturales, explicó el corresponsal Rodrigo Saliva, en vivo por TN desde el lugar de los hechos y a muy pocos metros del foco.

“Intentamos avanzar pero se complicó y estamos replegando. Lo principal es la seguridad de los brigadistas, que están haciendo un gran trabajo. Vamos a revisar y mañana atacamos de otra forma”, explicó uno de los brigadistas.

El contexto climático no ayuda y Chubut atraviesa el año más seco de la última década , con una marcada escasez de agua. Los especialistas advierten que la falta de lluvias y las temperaturas extremas podrían repetirse en los próximos veranos, aumentando el riesgo de incendios forestales de gran magnitud.

Ante la falta de recursos hídricos, muchos vecinos debieron aprender a usar bombas de agua para abastecerse y proteger sus casas. El riesgo que el fuego se extienda hacia Esquel y otras localidades muy pobladas mantiene en vilo a toda la región.

“ Todo esto se está viviendo con mucha angustia . Hay viviendas en todos lados, incluso en las zonas más altas y más cercanas al fuego. Tenemos muchísimos voluntarios trabajando, incluso gente que se vino desde Salta”, contó José , bombero y vecino de Cholila.

