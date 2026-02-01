Así fue el accidente en el que murió Juan Moyano, el histórico médico de Los Pumas

Juan Elmo Moyano , histórico médico de Los Pumas, falleció producto de las heridas sufridas después de ser atropellado en Punta del Este por un conductor que, según medios uruguayos, manejaba con una alta graduación alcohólica en sangre. En las últimas horas se conoció un video donde se ve el momento en el que el vehículo descarrila y vuelca.

El accidente ocurrió en la intersección de Rambla Claudio Williman y calle Capricornio . La filmación que comenzó a circular en los medios locales fue registrada por la cámara de seguridad de la casa ubicada frente al lugar donde el vehículo perdió el control.

A las 10.54 del pasado jueves 29 de enero se ve en el video que una mujer sale a la galería de una vivienda. A unos metros, unos escalones más abajo, un niño miraba su teléfono celular apoyado sobre un muro que hace las veces de baranda.

De fondo, primero se ven pasar dos vehículos rojos y luego a uno gris. Aún faltan una decena de segundos para que sean las 10.55, cuando se observa al auto blanco descarrilar, dar medio trompo y, de costado, salir disparado hasta golpear al histórico médico de los Pumas, que caminaba por la calle en ese momento.

En el video no se llega a distinguir la presencia de Moyano. Producto de las heridas sufridas el médico murió horas más tarde en el hospital.

La Jefatura de Policía de Maldonado difundió de manera oficial fotos de cómo quedó el auto del accidente. El vehículo aparece apoyado sobre su flanco izquierdo, totalmente destruido. Capot abierto, parabrisas salido, al igual que el paragolpes. La destrucción parece absoluta.

El responsable del accidente, por su parte, fue identificado como Horacio Guillot Navarro, de 22 años, quien no registraba antecedentes penales.

De acuerdo con pruebas realizadas tras el accidente, el conductor presentaba 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre.

La Justicia uruguaya avanzó rápidamente en la causa y la jueza penal de 11° turno, Sylvana Karina García Noroya, dispuso su formalización por la presunta comisión del delito de homicidio culposo en calidad de autor.

La muerte del reconocido profesional, especialmente en el mundo del rugby argentino, conmocionó a los protagonistas y fanáticos del deporte.

Fuente: Clarín