El chofer que abandonó el colectivo en movimiento para pelearse con un pasajero quiso justificarse

NACIONALES

Nicolás protagonizó un episodio de extrema gravedad cuando manejaba un colectivo de la línea 113. Se agarró a las trompadas con un pasajero y el vehículo continuó a la deriva sin nadie que lo condujera . Afortunadamente, no hubo heridos, pero el hecho podría haber terminado en tragedia.

En diálogo con Arriba Argentinos ( eltrece) , contó que es chofer hace 15 años, relató los detalles de lo ocurrido aquella noche y reclamó que la empresa lo echó sin pagarle indemnización . “Me paralizó el miedo”, aseguró.

Todo pasó el domingo 25 de febrero por la noche, en el trayecto que une Barrancas de Belgrano con San Justo.

Pasadas las 11 de la noche, un pasajero se acercó para reclamarle por qué circulaba tan despacio . Después de 10 minutos de discusión, empezaron los golpes .

“Era un gigante que me gritaba, le ofrecí bajarse y empezó a insultarme . Estaba alcoholizado, no estaba consciente, estaba agresivo. Fueron 10 minutos de gritos y amenazas ”, afirmó Nicolás.

“Yo no venía con el celular, yo iba trabajando. El muchacho de 1.90 venía desde Villa Luro, me asusté . No crucé un patrullero ni nada, como para avisar. Me paralizó el miedo, era un domingo a las 11 de la noche”, recordó.

“A mí esa noche me subió el diablo”, aseguró el conductor, quien agregó: “Me jugó en contra que la cámara no tenía audio”.

“Me paralicé. Intenté poner el freno de mano. Yo actué mal, lo sé. Pero estaba solo ahí . Había cuatro pasajeros, pero nadie dijo nada”, lamentó.

En ese sentido, contó: “Me quedé sin trabajo, me echaron con causa y no me pagaron nada. Yo tengo un hijo con discapacidad”.

Nicolás aseguró que iba despacio porque la batería del colectivo funcionaba mal. Dijo que la empresa no hacía los mantenimientos correspondientes a los coches y la responsabilidad recaía sobre los choferes.

“Ojo, no digo que no estuve mal. Podría haber pasado una tragedia, podría haber matado a un inocente , me podría haber matado yo”, señaló y se preguntó: “¿A cuántos choferes matan?” .

Según contó, viene de una familia de choferes de colectivos y tiene experiencia en el rubro: “Yo hablo, doy la cara porque no soy una rata que iba con el celular . Mi papá trabajó 25 años, yo estoy hace 15 años, no soy un pibito que recién arranca”.

El chofer recibió el telegrama de despido este lunes y se mostró indignado con el trato de la empresa: “Me hubiesen suspendido 20 días, pero no echarme” , expresó.

Por último, reclamó que se le reconozcan los años de servicio para la indemnización: “Es una injusticia que no me paguen lo que me tienen que pagar” .

Fuente: TN