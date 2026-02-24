El Atlético de Madrid de Simeone goleó al Brujas con un hat-trick de Alexander Sorloth y se metió en los octavos de la Champions

NACIONALES

Casi sin opciones en LaLiga , el Atlético de Madrid brilla en los torneos de definición directa. Con su victoria este martes 4-1 ante el Brujas (3-3 en la ida), con triplete del noruego Alexander Sorloth , los hombres de Diego Simeone sellaron su pase a octavos de Champions , donde les espera un rival inglés.

Después de su partido ante Bodo/Glimt (derrota 2-1) y la doble cita ante el equipo belga, el equipo colchonero deberá pelear con un rival de mayor entidad, Liverpool o Tottenham , por un puesto en cuartos, según determine el sorteo del viernes.

El hombre del partido en el Metropolitano fue Alexander Sorloth , autor de un triplete, tres días después de marcar dos goles en la liga española ante el Espanyol. El delantero noruego suma 10 goles en 2026.

"Sentía que (Sorloth) estaba bien, el otro día ya había entrado con el Brujas en el campo de ellos dando lo que el equipo necesita porque tiene cosas diferentes", analizó Diego Simeone a su delantero para la TV al término del partido.

"Cuando tienes uno ahí fuerte que gana segunda pelota, que estira al equipo, que nos hace salir desde atrás cuando no podemos encontrar línea de pase, la verdad es que lo hace muy bien", agregó el DT argentino.

En una rápida transición tras pase del arquero Jan Oblak , el corpulento atacante nórdico remató con la zurda desde dentro del área para adelantar al conjunto colchonero (23') con la colaboración del arquero belga Simon Mignolet .

El equipo visitante respondió con un tanto de cabeza del ecuatoriano Joel Ordóñez casi desde la misma línea de gol (36') tras un córner peinado en el primer palo. Un tanto que sirvió al central para sacarse la espina de la anotación en contra que había marcado en la ida.

Era el 19no gol sufrido por el Atlético en sus diez partidos disputados en esta Champions, habiendo tenido que recoger el balón de entre sus redes al menos una vez en todos ellos.

El devenir del partido pudo ser otro si Oblak no hubiese sacado una mano milagrosa tras un remate de cabeza del noruego Hugo Vetlesen minutos antes del descanso.

Pero a la vuelta de vestuarios, los hombres de Simeone alejaron los temores y rompieron la igualdad en la eliminatoria con un gol del estadounidense Johnny Cardoso desde la medialuna del área tras un rechazo de la defensa (48').

En la segunda parte saltó al terreno de juego el delantero francés Antoine Griezmann , máximo goleador de la historia del club madrileño, quien se halla en conversaciones para fichar por el Orlando City de la MLS , según diversas fuentes.

Por sus pies pasó el tercer gol, tras una triangulación con el nigeriano Ademola Lookman -otro hombre que arrancó como suplente-, quien cedió dentro del área para Sorloth, que no perdonó (76'), antes de sellar el triplete al rematar dentro del área con la diestra un centro de Matteo Ruggeri al minuto 87.

El goleador del día conformó la dupla de ataque con Julián Álvarez , mucho más desapercibido este martes. Otro argentino, Giuliano Simeone , pese a no tener participación directa en los goles, fue uno de los mejores en el ataque colchonero.

Tras el FC Barcelona, clasificado a octavos después de finalizar la liga regular entre los ocho primeros, el Atlético se convierte en e l segundo equipo español en meterse entre los 16 mejores .

El Atlético, cuarto clasificado en LaLiga y muy lejos de la cima, basa sus opciones de librar una temporada exitosa en Copa del Rey (está en semifinales) y en Champions.

El tercer equipo de LaLiga en octavos de la máxima competición europea de clubes sería el Real Madrid , si aguanta este miércoles el 1-0 que se trajo de la ida ante el Benfica en Lisboa.

Fuente: Clarín