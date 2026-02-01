Dramático parto en San Juan: dio a luz en el baño, el bebé cayó al inodoro, pero la policía lo salvó

NACIONALES

Una situación dramática se vivió en la provincia de San Juan , cuando una mujer tuvo un parto en su casa y requirió la atención inmediata de efectivos policiales, que terminaron salvándole la vida al bebé .

La mujer de 26 años se encontraba en el baño de su vivienda , ubicada en el departamento de 25 de Mayo, junto a una vecina cuando comenzó a dar a luz. Según informó Diario de Cuyo , el recién nacido se cayó al inodoro y fue rescatado tras un operativo.

Desesperadas, las mujeres llamaron de inmediato a la Policía pidiendo ayuda. Personal de la Comisaría 10ª llegó al lugar y notó que el bebé no reaccionaba .

Una agente le practicó maniobras de RCP , y consiguió que el bebé comenzara a presentar signos vitales positivos .

Luego de lograr estabilizarlo, pudieron trasladar a la madre a la cocina de su domicilio y colocarle al recién nacido en el pecho , que permanecía unido al cordón umbilical .

Ambos fueron derivados al Hospital de 25 de Mayo , y luego al Hospital Dr. Guillermo Rawson , donde recibieron observación médica y quedaron internados para controlarlos. Los dos se encuentran en buen estado de salud .

Fuente: TN