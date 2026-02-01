Dos adolescentes corrían picadas y murieron tras un brutal choque de motos

NACIONALES





Dos adolescentes de 15 y 16 años murieron este sábado luego de chocar cuando corrían picadas en moto en Chaco.

El trágico hecho ocurrió cerca de las 4.20 de la madrugada en el acceso a la localidad de La Leonesa, sobre la Ruta Provincial N° 56.

Horas antes del choque fatal, efectivos de la Comisaría de La Leonesa desplegaron un fuerte operativo preventivo para desalentar las carreras clandestinas y evitar riesgos.

Durante ese procedimiento, la policía secuestró dos motocicletas y trasladó a tres chicos -dos de 17 años y otro de 16- a la unidad policial. Allí, los adolescentes fueron entregados a sus padres luego de labrar las actuaciones legales correspondientes.

Sin embargo, mientras el personal policial continuaba con las tareas administrativas del operativo, otro grupo de adolescentes regresó a la misma zona con la intención de retomar las picadas. Esa situación derivó, cerca de una hora y veinte minutos después, en el choque entre dos motocicletas.

Ambos chicos fallecieron en el acto, producto del brutal impacto. Las víctimas fueron identificadas como menores de 15 y 16 años, pero no se difundieron oficialmente sus nombres por pedido de las autoridades y el respeto a sus familias.

Personal de la policía científica y la justicia chaqueña trabajan en las pericias técnicas para determinar la mecánica exacta del choque, establecer velocidades al momento del impacto y deslindar eventuales responsabilidades.

Fuentes policiales destacaron que estos operativos buscan “preservar la integridad física” de quienes participan, pero subrayaron que la reanudación de las picadas pese a los controles evidencia la necesidad de mayores medidas preventivas y de sensibilización familiar y social.

El episodio generó profunda conmoción en la comunidad de La Leonesa y sus alrededores, donde vecinos y familiares expresaron su dolor en redes sociales y cuestionaron la falta de conciencia de los jóvenes, además de la insistencia de estas carreras ilegales.



