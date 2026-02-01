Tuvo un parto de emergencia en el baño y el bebé cayó al inodoro: Fue reanimado por la policía

NACIONALES





Efectivos policiales salvaron la vida de un bebé, luego de que la madre del menor notara que no tenía signos vitales tras una serie de trabajos de parto que se realizaron en el interior de su vivienda.

La mujer, de 26 años, sufrió un parto de urgencia en el baño de su domicilio, ubicado en el partido de 25 de Mayo, en la provincia de San Juan, y minutos más tarde el bebé sufrió una caída al inodoro.

El dramático hecho tuvo lugar este sábado. La madre se encontraba junto a una amiga cuando ocurrió esta situación y, al notar que el recién nacido no reaccionaba, llamaron a la Policía para solicitar ayuda y comenzó un intenso operativo en su domicilio.

Un grupo de agentes de la Comisaría 10.ª llegó al lugar de los hechos y, al darse cuenta de lo sucedido, una de las policías comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Minutos más tarde, el bebé respondió de forma positiva a las maniobras realizadas por la agente, lograron estabilizarlo y lo colocaron en el pecho de la mujer, que aún tenía el cordón umbilical.

La madre y el hijo fueron trasladados de urgencia al Hospital de 25 de Mayo, donde recibieron una primera asistencia de salud antes de ser derivados al Hospital Dr. Guillermo Rawson. Ambos se encuentran en buen estado, pero quedaron internados para un control más preciso en las próximas horas.



