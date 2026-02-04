Discutió con su pareja en La Plata, cayó desde un segundo piso y murió: cómo avanza la investigación

NACIONALES

La Justicia avanza en la investigación por la muerte de Rocío Alvarito , la joven de 26 años que cayó desde un segundo piso en medio de una pelea con su pareja, Marcos Ariel García , también de 26. Mientras la causa sigue bajo análisis, el acusado permanece detenido y se esperan pericias clave para reconstruir qué ocurrió en los minutos previos al hecho.

En las últimas horas, la defensa de García, encabezada por el abogado Miguel Molina, solicitó la excarcelación, un pedido que fue rechazado por el juez. De este modo, el acusado continuará detenido y permanece alojado en la Comisaría Cuarta.

De acuerdo a lo que surge del expediente, el hecho ocurrió durante una discusión. La pareja llevaba alrededor de ocho meses junta y convivía desde hacía dos. El día anterior a la caída, habían peleado y dormido separados dentro del mismo departamento.

A la mañana siguiente, cuando el joven se preparaba para ir a trabajar, la discusión se reanudó. En ese contexto, la chica comenzó a guardar sus pertenencias en un bolso. La situación se tornó cada vez más tensa y el acusado se comunicó con el papá de la joven para pedirle ayuda.

En medio del conflicto, Rocío salió al balcón del departamento, ubicado en un segundo piso. Los vecinos, sin entender qué pasaba, alertaron por gritos y golpearon la puerta, de acuerdo a lo que informaron a TN fuentes de la causa.

Según la reconstrucción incorporada en la investigación, el joven les habría abierto la puerta y relatado lo que -según su versión- estaba ocurriendo en el departamento. La secuencia posterior todavía no está clara.

La investigación analiza distintas hipótesis sobre la mecánica de la caída. Entre ellas, se evalúa si la joven habría intentado descender por el exterior del edificio, a partir de posibles marcas detectadas en la pared y en la baranda del balcón.

La Policía Científica relevó estos indicios, pero los informes finales todavía no están incorporados y serán determinantes para entender qué ocurrió. “Hay más preguntas que respuestas” , sostuvo en charla con este medio Belén Faure, la abogada de la familia de Alvarito.

El entorno de Rocío señaló a García como el principal responsable de su muerte y denunció un calvario de aislamiento previo. “Él la hizo salir de los grupos familiares, le cerró las redes, bloqueó amigos y la obligó a dejar su trabajo para irse con él” , relató Nancy, madre de la joven, en diálogo con TN .

Nancy desmintió tajantemente las versiones que circulan sobre la salud mental de su hija y la hipótesis de una decisión voluntaria. “Era una chica llena de vida, con proyectos. Nunca pensó en quitarse la vida y eso del ataque de pánico es mentira” , sentenció. Al mismo tiempo, dijo que el ingreso hospitalario previo de la joven fue por deshidratación y no por un problema psiquiátrico.

Según ella, García no se despegaba de su hija y controlaba cada uno de sus movimientos. “Todo lo que se dice no es verdad y por eso exigimos que se investigue con perspectiva de género” , insistió.

Ante la falta de respuestas claras, familiares y amigos convocaron a una movilización para este jueves a las 17. La concentración será frente a la fiscalía de La Plata, en calle 7 entre 56 y 57, con el objetivo de presionar por un cambio de carátula y el esclarecimiento total del hecho.

Para los investigadores, el foco está puesto en determinar si existió alguna conducta que haya colocado a la joven en una situación de riesgo.

El hecho ocurrió durante la mañana del jueves 28 de enero en diagonal 76 y calle 22, en el barrio La Loma de La Plata, donde Rocío Alvarito sufrió graves heridas tras caer desde un segundo piso.

Según la investigación, tras el episodio un vecino del departamento inferior declaró que fue despertado por golpes en la puerta y que quien llamó fue García, quien le advirtió que su pareja había caído en su patio. Luego, ambos se dirigieron hacia el lugar donde se encontraba la joven, todavía con vida.

Minutos después llegó la Policía y Alvarito fue trasladada de urgencia al Hospital Rossi, donde permaneció internada varias horas en terapia intensiva. Finalmente, se confirmó su fallecimiento. En ese contexto, el fiscal en turno, Álvaro Garganta, ordenó la detención de García, que fue imputado por el delito de “privación ilegal de la libertad agravada”.

El implicado sostuvo ante la Policía que Alvarito se arrojó por su cuenta y que él no influyó en esa decisión. Sin embargo, la Fiscalía N°11 ordenó que continúe alojado en una comisaría, a la espera de que se fije la fecha de la indagatoria.

Fuente: TN