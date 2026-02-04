Diego Fernández, ingeniero químico: “El insecticida no sirve para cucarachas, es mejor el ácido bórico”

NACIONALES

Las cucarachas son unas de las plagas más molestas y complicadas de eliminar de casa. Aunque muchas personas usan insecticidas para exterminarlas, el ingeniero químico Diego Fernández explicó por qué no es la opción ideal y recomendó otro producto más eficiente .

El especialista señaló que los pesticidas no son ideales para las cucarachas, ya que estas tienen la capacidad generar inmunidad y traspasarla a las siguientes generaciones. En cambio, aseguró que utilizar ácido bórico es una mejor alternativa , ya que no desarrollan resistencia a este compuesto.

“Cuando el insecto camine por encima del ácido, se va a adherir a sus extremidades y durante el acicalamiento terminará siendo ingerido, lo que le provocará la muerte ”, detalló el Fernández en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Aplicar el ácido bórico en casa es un método sencillo, económico y efectivo . Para que funcione de la mejor manera, es fundamental colocarlo en los sectores más frecuentados por las cucarachas y evitar poner grandes cantidades: alcanza con una capa fina casi imperceptible:

Con este producto, que se consigue en supermercados, farmacias y ferreterías , es posible combatir las cucarachas de casa sin la necesidad de recurrir a insecticidas comerciales costosos y poco efectivos. Además de este tipo de métodos, es fundamental conservar rutinas de limpieza en distintas áreas de la casa; desde sacar la basura a tiempo hasta evitar dejar pequeños restos de comida en las esquinas de la cocina, por ejemplo.

Fuente: TN