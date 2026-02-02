Dictan prisión perpetua para el panadero que mató a su compañero al arrojarle grasa hirviendo en Rosario

NACIONALES

El panadero Miguel Martínez que mato a su compañero José Sofiudin Jaharise al arrojarle grasa hirviendo en el año 2022 fue condenado a prisión perpetua en la ciudad de Rosario.

El tribunal integrado por los jueces de primera instancia Lisandro Artacho, Carlos Leiva y Gonzalo Fernández Bussy declaró al hombre penalmente responsable por el delito de homicidio agravado por alevosía y amenazas coactivas (tres hechos), conforme a la información del Ministerio Público de la Acusación.

El horror se apoderó en diciembre de 2022 de una panadería de Rosario, Santa Fe, cuando el condenado llenó un balde con grasa derretida a 100° grados y se la arrojó a su compañero mientras dormía en un costado del local.

La víctima fue internada en el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez, donde agonizó durante 17 días hasta que falleció el 24 de diciembre de 2022.

Las causas del fallecimiento que fueron informadas en su momento por el hospital fueron: "complicaciones multiorgánicas e infecciones derivadas de la naturaleza del material orgánico y el lugar donde sufrió las lesiones térmicas”.

Tras cometer el hecho criminal, Martínez, de 33 años, escapó a bordo de su moto Guerrero Trip y permaneció prófugo hasta marzo de 2023 , cuando lo detuvo el Departamento Inteligencia, junto con la Brigada de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal.

Las autoridades pudieron dar con el asesino a partir de rastrear la moto con la que había escapado de la panadería tras arrojarle grasa hirviendo a su compañero.

Con el dato del vehículo montaron un operativo cerrojo en la intersección de las calles Santa Fe y Pueyrredón. Al detenerlo, la mota era conducida por un amigo del asesino, quien al ser alertado de que tenía pedido de captura no dudó en señalar que el rodado era de Martínez, que estaba en su casa.

Finalmente lo detuvieron en la casa de su amigo, ubicada en la avenida Las Palmeras y las vías del ferrocarril.

Con respecto al motivo del crimen , el fiscal Patricio Saldutti aseguró durante el juicio que los familiares de la víctima "mencionan una cuestión de celos, pero no hay ningún tipo de justificación para actuar como actuó”.

Saldutti también le atribuyó tres sucesos de intimidaciones a Martínez los días 17, 21 y 23 de enero de 2023 en perjuicio de su ex pareja, a quien contactó mediante la red social Facebook.

Más allá del expediente judicial, el juicio volvió a poner en primer plano la historia de José Sofiudin Jahri, oriundo de Villa Constitución, maestro pastelero de oficio y docente en la escuela de panaderos del sindicato del sector en Rosario.

Había trabajado en numerosas panaderías de la región y era una persona muy apreciada por su trato amable y su perfil trabajador, según relataron familiares y allegados.

Su historia personal también refleja el fuerte arraigo con Villa Constitución: hijo de madre villense y padre de origen indonesio, José había vivido varios años en Empalme y se había radicado nuevamente en su ciudad natal junto a su familia poco tiempo antes del crimen.

Fuente: Clarín