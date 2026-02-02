Tragedia en el fútbol argentino: murió un árbitro en un brutal accidente en la Patagonia

La muerte de Emanuel Leguizamón, un joven árbitro de 24 años, sacude al fútbol argentino luego de que la camioneta en la que viajaba junto a otros tres colegas volcara violentamente en el norte de Santa Cruz.





El siniestro ocurrió cerca del mediodía del lunes en la zona de Cañadón Minerales, a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia, sobre la Ruta Nacional N° 3. La delegación, perteneciente a la Liga Cultural de Santa Rosa, emprendía el retorno a La Pampa tras haber impartido justicia el domingo en el empate 2-2 entre Boxing Club y La Amistad de Cipolletti por el Torneo Regional Federal Amateur.





De acuerdo con lo informado por medios locales, el vehículo perdió el control, mordió la banquina y dio varios giros, recorriendo unos 200 metros fuera de la calzada hasta quedar completamente destruido. Como consecuencia del impacto, la muerte de Leguizamón, quien se desempeñaba como cuarto árbitro en el cotejo disputado en Río Gallegos, fue instantánea.





Los otros tres integrantes de la comitiva sufrieron lesiones de diversa consideración y permanecen internados en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.





Testigos que circulaban por la ruta y asistieron a las víctimas describieron una escena desgarradora. Algunos vecinos afirmaron que la camioneta quedó irreconocible y debieron aguardar la llegada de los bomberos y ambulancias para el traslado de los heridos, de los cuales uno se encontraba inconsciente al momento del rescate.





Las autoridades policiales de la Comisaría de Cañadón Seco trabajan en las pericias para determinar si el factor climático, caracterizado por fuertes ráfagas de viento lateral, o el estado de la calzada influyeron en la pérdida de control del rodado.





Los clubes protagonistas del encuentro y diversas instituciones de La Pampa ya han expresado sus condolencias a la familia del joven árbitro, mientras se aguardan nuevos partes médicos sobre la evolución de los otros tres involucrados en el accidente.