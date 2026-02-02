Detuvieron a un menor de 17 años acusado de ser el motochorro que mató al carpintero de Laferrere

NACIONALES

Pasaron cuatro días desde el asesinato del carpintero Milcíades Torres Oviedo (63) , quien volvía en su moto del trabajo cuando fue asesinado de un tiro en la cabeza durante un intento de robo. Finalmente, detuvieron a un menor de 17 años que fue identificado por los investigadores como el autor material del crimen.

El jueves a las 19.15, Milcíades -un hombre oriundo de Paraguay que vivía en Gregorio de Laferrere con su familia- volvía de trabajar montado en su moto, una Honda Twister de 250 cc.

Le quedaban apenas cuatro cuadras para llegar a su casa, pero en el camino fue asaltado por dos motochorros que lo persiguieron ocho cuadras hasta que lo cruzaron, le dispararon en la cabeza y escaparon en dirección a González Catán sin llevarse nada. Todavía no está claro si el hombre se habría resistido al robo o no.

Milcíades murió en el acto y fue encontrado por su esposa tendido en el asfalto junto a su moto, en Juan Cruz Varela y Ascasubi: tenía su casco puesto y la mochila con sus herramientas de trabajo en la espalda. Aunque llegó en el momento una ambulancia municipal, no hubo nada que se pudiera hacer.

La investigación en manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, que dispuso la realización de las diligencias de rigor, entre ellas: revisión de cámaras de seguridad privadas y públicas, y entrevistas a posibles testigos. Convocó a la totalidad del Grupo Técnico Operativo (GTO) para lograr el esclarecimiento del hecho.

Finalmente, en base a las tareas investigativas en colaboración con el Comando de Patrullas se detuvo a un menor de 17 años, a quien se identificó como el autor material del hecho , es decir, quien efectuó el disparo de arma de fuego que provocó el fallecimiento de Milcíades.

Aun sigue prófugo el cómplice del menor detenido.

"Yo no lo voy a ver más, no me pude despedir de mi papá. El domingo estábamos todos comiendo un asado ¿y hoy? tengo que estar avisando que murió su papá, a sus amigos, al jefe, a sus hermanos", dijo Fernando, hijo del carpintero asesinado, en diálogo con TN.

"Un vecino vino y nos dijo 'tu papá tuvo un accidente', y fuimos con él en el auto acá a unas cuadras. Pensamos que era un accidente, llegamos y yo le dije al policía que me dejara pasar. '¿Por qué no está la ambulancia?', le pregunté. Y ahí me dijo que estaba muerto ", detalló.

Fuente: Clarín