Despedite de tu baño viejo: 4 ideas modernas para reformarlo en 2026 y no gastar de más

En 2026 , la consigna para los baños chicos es clara: aprovechar cada rincón y pensar en vertical . Con metros escasos, el desafío es lograr un ambiente funcional, ordenado y visualmente amplio, sin resignar estilo.

El secreto está en el orden . Un baño bien organizado, con objetos guardados en cajas o canastas y una paleta de colores neutros, siempre se ve más grande y armonioso. En la tendencia “menos es más”, la clave es elegir pocos elementos, bien pensados, y que cada cosa tenga su lugar.

Las paredes son aliadas cuando el espacio falta. Repisas verticales, de piso a techo, suman guardado sin robar superficie útil . Canastas de fibras naturales o materiales similares organizan papel higiénico, toallas, velas o plantas, y además le dan textura y calidez al ambiente.

Hay espacios que suelen pasar desapercibidos, como el sector sobre la mochila del inodoro. Una repisa simple o una canastita bien puesta puede sumar guardado extra y sumar un toque deco. Es ideal para rollos de papel, toallas pequeñas o algún objeto decorativo que le dé onda al baño.

Si estás por renovar, animate a reemplazar la cortina por una mampara fija o divisoria . No solo se ve más moderna, sino que también agranda visualmente el espacio. Además, sumar nichos en la pared de la ducha permite guardar shampoos y productos de uso diario de forma ordenada, evitando estantes colgantes o botellas sueltas.

El sector del lavamanos suele tener mucho potencial desaprovechado. Sumá estantes laterales o muebles a medida en los costados para organizar productos de skincare, cosmética o accesorios sin saturar la mesada. Elegí contenedores lindos, frascos similares y mantené una paleta neutra para lograr un efecto visual más prolijo y amplio.

En definitiva, la clave para baños chicos en 2026 es el orden, la verticalidad y la elección de muebles inteligentes . Con estas ideas, hasta el baño más pequeño puede convertirse en un espacio cómodo, funcional y con mucha onda.

Fuente: TN