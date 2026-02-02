El intendente de Pinamar va a apelar la prohibición de 4x4 y cuatriciclos en La Frontera: “Es algo cultural”

ZONALES

"Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente", sostuvo el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren , crítico de la medida cautelar que emitió la Justicia de Dolores prohibiendo "toda actividad" de cuatriciclos, motos y cualquier tipo de vehículo que circule sin control y a toda velocidad en la zona conocida como La Frontera, en el norte del distrito, en la zona de médanos y especialmente en el sitio conocido como La Hoya, donde se produce la mayoría de los accidentes.

Según testimonios recogidos por Clarín , ya en febrero y día se semana, con menos turismo que en temporada alta, no fue un día de actividad plena en la zona. Sí se vieron cientos de vehículos, pero "en modo playa" : estacionados frente al mar, junto a un gazebo, disfrutando de los 35° (térmica de 36,5°) y sol pleno en las playas abiertas del norte. La lectura que hacen los locales es que luego de las multas y ahora el fallo, "hay cierta cautela".

Ibarguren sostuvo que instruyó al departamento legal de la comuna para apelar la medida que dictó el juez Félix Adrián Ferrán, que se encuentra momentáneamente al frente del Juzgado Civil y Comercial N° 4 del Departamento Judicial de Dolores.

El magistrado hizo lugar a un amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) , contra la Municipalidad de Pinamar, y sus argumentos expone sobre los riesgos que acarrea la práctica de esta actividad.

"Corresponde recordar que los municipios -dice el juez- se encuentran investidos del poder de policía, el cual comprende la facultad y el deber de reglamentar, controlar y, en su caso, impedir actividades que pueden afectar la seguridad, la salubridad y el orden público , debiendo adoptar medidas eficaces para prevenir riesgos previsibles, resultando insuficiente la imposición de multas, sea cual sea la suma, frente a accidentes como el que ocurrió en enero en donde un niño de 8 años fue embestido por una camioneta Amarok , corriendo riesgo su vida al día de hoy".

El juez habla de Bastián Jerez , el nene que resultó gravemente herido el 12 de enero. Después de ser estabilizado en el Hospital de Pinamar, permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Este lunes fue operado por séptima vez .

Antes de expedirse, el juez dio trasladó del expediente a la comuna pinamarense y le pidió que informara si se encontraban realizando medidas protectorias en el sector de médanos, y si así fuera, cuáles. Ferran se refiere a controles específicamente a lo que hace a pruebas de destreza, competencias formales e informales, eventos recreativos motorizados organizados, desafíos, carreras y toda maniobra realizada por los vehículos todoterreno. La Municipalidad, expresó el juez, no respondió.

Quien respondió al conocer el fallo fue el propio intendente, en total desacuerdo con la medida. "En Pinamar tenemos a miles y miles de vecinos y turistas que circulan de manera responsable en UTV, Jeep, cuatriciclo y 4x4, y ellos disfrutan de la playa y de los médanos. Esto es algo cultural de Pinamar y además genera muchísimo trabajo. No estamos en contra de la actividad, estamos a favor de controlarla".

De acuerdo con el fallo, esa clase de pruebas y competencias informales “se realizaban sin controles adecuados, sin señalización ni delimitación de zonas, compartiendo el espacio con peatones, familias y niños”. Esa situación, remarca el texto, derivó “en numerosos siniestros viales graves y fatales, varios de ellos con menores de edad como víctimas”.

El ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) Pablo Martínez Carignano indicó que presentó el amparo con el objeto de "evitar que más gente muera o sufra gravísimas heridas".

Según evaluó el ex funcionario y especialista en seguridad vial, “la experiencia demuestra que la insensatez humana no entiende de carteles o multas" y es por eso que -evaluó- "cuando hay un riesgo cierto de muerte, el deber del Estado es impedir que se desarrolle la conducta peligrosa”.

Se refería a la decisión de la comuna local, que se había inclinado por la no intervención en la zona con el argumento de que La Frontera es de "propiedad privada" y estableció, por decreto, fijó multas de hasta 15 millones de pesos y, entre otras medidas, costos de atención médica a cargo de los propios damnificados y el recupero económico en caso de generar daños ambientales. Hasta hoy, según indicaron fuentes locales, se secuestraron más de 350 vehículos y se labraron unas 400 infracciones.

“No creo que prohibir sea la solución, hay un montón de personas que disfrutan saludablemente con respeto a la naturaleza de nuestras playas y médanos, que presentan documentación y elementos de seguridad. Pero hay un puñado de irresponsables que les dan el cuatriciclo a su hijo menor de edad, van sin cinturón y eso es lo que no queremos y controlamos", dijo el intendente.

El Ministerio de Salud informó que tras permanecer por más de 10 días estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico, con asistencia respiratoria mecánica e internación en la Unidad de Terapia Intensiva, "en el día de hoy, en horas del mediodía, se realizó la séptima intervención quirúrgica desde su ingreso al sistema público de salud, la cual finalizó de manera satisfactoria".

Esta vez, indicó el mismo parte médico, se reemplazó "una válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo".

Fuente: Clarín