Detuvieron a un adolescente de 17 años acusado de matar a un carpintero durante un robo en La Matanza

NACIONALES

Un adolescente de 17 años fue detenido este lunes acusado de ser el autor del crimen de Milcíades Torres Oviedo , el carpintero de 63 años qu fue asesinado en Laferrere , partido de La Matanza , cuando volvía a su casa luego del trabajo.

Todo ocurrió el 29 de enero, en la esquina de Juan Cruz Varela y Ascasubi . La Policía encontró a la víctima tendida sobre el asfalto, junto a su motocicleta Honda Twister . Los médicos llegaron al lugar y confirmaron que Torres Oviedo ya había fallecido .

Poco después, la esposa del carpintero llegó al lugar y lo identificó. Fuentes policiales indicaron que el hombre volvía a su casa luego de trabajar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

El caso quedó en manos de la UFI Temática de Homicidios , bajo la intervención de Carlos Adrián Arribas . El fiscal se presentó en la escena y ordenó las primeras medidas, convocando al Grupo Técnico Operativo (GTO) para avanzar en la investigación.

De esa manera, los investigadores lograron detener al adolescente de 17 años , según pudo saber TN .

De acuerdo a la reconstrucción del caso, el acusado se presentó en una comisaría luego de verse cercado por el análisis de cámaras de seguridad . Luego de la intervención de la Defensoría de Menores, fue notificado de la causa y regresó a su casa.

Más tarde, a partir de una orden de allanamiento, la Policía volvió a la casa, donde secuestró armas y dinero, y concretó su detención. Está acusado de haber disparado el arma de fuego que terminó con la vida de Torres Oviedo.

El hombre tenía 63 años, había nacido en Paraguay y le dedicó toda su vida a la carpintería. “ Trabajaba desde los 15 , carpintero toda su vida”, detalló Federico, su hijo, en diálogo con TN . Todos los días se levantaba temprano para ir a trabajar: “Se iba a las 7 de la mañana y llegaba a las 7 de la tarde” .

Era un trabajador incansable, que se movía en moto para poder llevar sus herramientas y cumplir con cada compromiso. “No está mi papá, no lo voy a ver nunca más” , lamentó el joven.

Fuente: TN