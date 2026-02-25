Desesperada búsqueda de un empresario en Santa Fe: encontraron su lancha a la deriva en el río

Marcelo Boschi, un empresario de 55 años, es buscado en Santa Fe tras desaparecer en la zona del riacho correntoso en la localidad de Puerto Reconquista. La búsqueda se activó luego de que encontraron su embarcación a la deriva.

El hombre es dueño de una empresa llamada "De Buena Madera" y, según los reportes, había salido a navegar sin compañía alguna cerca de las 5 de la mañana desde Guardería Amarras.

Más tarde, su embarcación motorizada fue hallada 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista sobre el riacho correntoso. Cerca de las 6 de la mañana habría dejado de responder su teléfono.

Según lo reconstruido por El Litoral , la falta de respuesta encendió las alarmas y derivó en la inmediata intervención de las autoridades.

Pescadores dijeron que previamente lo vieron y dialogaron con él, pero que minutos más tarde solo vieron su embarcación ya sin tripulante.

Reconquista Hoy indicó que el empresario había emprendido viaje hacia Goya y que vestía pantalón de jean y remera. Además, aseguraron que llevaba puesto un salvavidas.

Boschi navegaba, según el mismo medio, a bordo de un bote tipo Tracker marca Cargo, de 6,40 metros, con motor Yamaha de 115 hp. El nombre de su embarcación es el mismo que su empresa.

La prensa local contó también que es padre de tres niños, uno de 11; otro de 13 y otro de 15 y que estaba separado de la madre de ellos desde hace algunos años.

Es descrito además como un "apasionado del río", pero jamás era de salir solo.

Durante varios años fue integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, supo ser Comisario General de la afamada Expo, e integrante del Rotary Club.

