Cuándo vuelve el calor a Buenos Aires con más de 30°, según el Servicio Meteorológico Nacional

NACIONALES

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el resto de la semana tendrá temperaturas más moderadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con mínimas cercanas a los 20° y máximas que no pasarán los 29°.

Sin embargo, el organismo adelantó que el domingo 1 de marzo volverá el calor intenso, con una máxima prevista de 32° , marca que se mantendría durante los primeros días de la próxima semana.

Después de una madrugada con 15°, la mañana de este miércoles 25 de febrero registra una temperatura cercana a los 19°, con cielo algo nublado y vientos del sur entre 13 y 22 km/h .

Por la tarde, la máxima llegará a 26°, con cielo algo nublado y vientos que rotarán al noreste.

A la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura bajará a 21°, con vientos del este.

Fuente: TN