Cuáles son las tres flores ideales para sembrar antes de que termine febrero y tener un jardín con color

NACIONALES

Febrero es un buen momento para los amantes de las plantas . Si bien es un mes donde sigue haciendo calor, existen tres tipos de flores que son ideales para sembrar durante esta temporada y que llenan de vida el jardín o el balcón.

Si querés que tu espacio verde explote de color en los próximos meses, hay tres especies que no pueden faltar antes de que termine febrero. Se trata del alelí , la clavelina y la lobelia .

El alelí es una de las flores más buscadas cuando se acerca el cambio de estación. Se adapta perfecto al clima templado y regala una floración abundante justo cuando el jardín empieza a perder fuerza.

Las clavelinas son un clásico para quienes buscan flores resistentes y de larga vida. Si las sembrás en febrero, llegan fuertes al frío y te aseguran color por varios meses .

La lobelia es la opción perfecta para quienes tienen poco espacio pero no quieren resignar color. Sus flores pequeñas y abundantes llenan de vida cualquier rincón .

Para que las semillas prendan bien y las plantas crezcan sanas, hay algunos tips que no fallan:

Fuente: TN