Crimen en Lomas de Zamora: un joven de 31 años fue asesinado a puñaladas con un destornillador

Un feroz ataque ocurrió este lunes a la tarde en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Dos hombres asesinaron a puñaladas con un destornillador a un hombre de 31 años en la puerta de un kiosco y luego lo arrojaron a una vidriera .

La víctima, identificada como Miqueas Alexis Arispe , estaba sentada en una reposera enfrente de un kiosco familiar , ubicado en la calle Virgen de Itatí al 1800. En ese momento y estando desprevenido, un auto Fiat Gol de color rojo estacionó frente a él.

En cuestión de segundos, dos hombres bajaron del vehículo y lo comenzaron a atacar. Lo golpearon a puño cerrado, con una silla y lo apuñalaron con un destornillador . La herida fatal fue en la axila, ya que comprometió una vena arterial que lo hizo desangrarse rápidamente.

“Ya me estoy muriendo, soltame” , le dijo Miqueas a sus asesinos, según relató su familia en diálogo con TN . A este desesperado pedido de compasión, los agresores lo levantaron y arrojaron contra la vidriera del kiosco , que estalló en pedazos. A las tantas lesiones que tenía se sumaron los cortes de los vidrios por todo el cuerpo .

Un vecino del hombre lo trasladó a la Unidad de Pronta Atención de Villa Fiorito, donde murió a poco de haber ingresado al centro de salud. Por su parte, los atacantes escaparon del lugar y permanecen prófugos .

“Estamos devastados, tuvo una muerte atroz . Fue de un día para el otro, no nos imaginamos nada. Ese día se comunicó conmigo porque al otro día iba a empezar en un nuevo trabajo , en una distribuidora. Su vida se estaba acomodando, estaba muy feliz ”, expresó su hermana.

De acuerdo a lo que logró reconstruir la mujer, todo se trataría de una venganza por un conflicto previo. El hombre era muy querido en toda la comunidad y solía quedarse a vivir en la casa de distintos amigos. En ese contexto, un mes antes del crimen, Miqueas intervino en una pelea familiar entre la hermana de su amigo y la familia del novio de ella.

“Miqueas se metió a la pelea y este chico se quedó embroncado. En ese momento, le tiró una amenaza y le dijo ‘acordate que yo a vos te voy a matar’ . Él no se tomó muy a pecho esta amenaza”, narró su hermana.

La familia de la víctima identificó que los dos presuntos agresores serían hermanos , y según trascendió, uno de ellos tendría pedido de captura desde hace cuatro años por homicidio .

Los investigadores avanzan con el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. Uno de los registros a los que pudo acceder TN , capturó el momento en el que el vehículo donde viajaban los presuntos atacantes estaciona frente al kiosco . Segundos más tarde se los observa salir corriendo , y a los testigos movilizados por la situación.

“Hay una cámara de seguridad en frente del kiosco que seguro lo grabó a pleno, pero no estuvieron abriendo el comercio porque tienen miedo. Los asesinos amenazaron a todo el barrio ”, explicó su hermana.

Además, describió al joven con mucho dolor y angustia. “Era un tipo humilde, muy trabajador, muy querido por todos . Te lo puede decir cualquier persona que lo conociera. Era hincha de River y muy amiguero , sus sobrinos lo amaban”, concluyó.

La causa quedó en manos de Ignacio Torrigino , titular de la UFI°19 de Lomas de Zamora, que continúa intentando esclarecer las circunstancias del hecho.

Fuente: TN