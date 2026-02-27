Costa del Este: buscan a un hombre de 78 años que está desaparecido desde hace dos días

NACIONALES

La tranquila localidad balnearia de Costa del Este permanece en vilo por la desaparición de Alejandro Stankevicius, de 78 años , quien fue visto por última vez a la 1.30 de la madrugada del 25 de febrero, cuando salió de su domicilio y no regresó.

“La búsqueda sigue activamente, estamos muy angustiados y cada minuto cuenta ya que mi papá está sin sus remedios” , expresó a Clarín la hija de la víctima, Natalia Stankevicius. Añadió que el cambio en la medicación para el Parkinson podría haberle provocado desorientación.

Stankevicius, ingeniero, nació en la Ciudad de Buenos Aires y vivió durante años en Bahía Blanca antes de radicarse en Costa del Este . Padece Parkinson, problemas cardíacos y tiene colocado un cardiodesfibrilador. Al momento de desaparecer no llevaba su medicación, una situación que incrementa la preocupación de su entorno.

La familia además pidió expresamente que en caso de ser hallado no se le practiquen maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Según explicaron, la solicitud está vinculada a su delicado cuadro de salud y a la presencia del dispositivo cardíaco implantado.

Desde que se radicó la denuncia, efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de Defensa Civil desplegaron un amplio operativo de rastrillaje en zonas de médanos, áreas boscosas y sectores cercanos a la Ruta 11. También se realizaron recorridos acuáticos y búsquedas en inmediaciones de la Laguna La Matera, un espejo de agua cercano al casco urbano.

Las tareas incluyen perros entrenados y drones para ampliar el radio de cobertura en sectores de difícil acceso. Hasta el momento no se encontraron indicios firmes que permitan reconstruir sus últimos movimientos.

Al momento de su desaparición vestía un jogging gris y una campera verde oscura. Las autoridades solicitaron a vecinos y turistas que revisen cámaras de seguridad privadas y cualquier registro que pueda aportar información relevante.

La familia reiteró el pedido de colaboración a la comunidad y recordó que ante cualquier dato sobre su paradero se debe llamar de inmediato al 911.

Mientras pasan las horas, en Costa del Este crece la angustia, en medio de una búsqueda que continúa sin pausa.

Fuente: Clarín