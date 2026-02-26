Conmoción en Mendoza: atacaron a puñaladas a un peleador de kickboxing a la salida de un gimnasio

Apuñalaron brutalmente a un joven luchador de kickboxing a la salida de un gimnasio en Mendoza. El chico de 21 años sufrió siete cortes y debió ser operado de urgencia.

El violento episodio ocurrió este martes por la noche en inmediaciones del Gimnasio ABC, ubicado en Pellegrini 150, en la localidad de Tunuyán.

Hasta el momento se logró determinar que Ignacio Gabriel Acosta acababa de terminar su jornada de entrenamiento y se estaba retirando del lugar cuando fue abordado por un hombre que comenzó a apuñalarlo repentinamente. Luego del ataque, el agresor, que todavía no fue identificado, se retiró del lugar caminando.

El hecho fue reportado inicialmente por personal de Cuerpos Especiales, que patrullaba la zona y observó cómo un vehículo escapaba del lugar.

Los testigos de la agresión asistieron al joven herido, que rápidamente fue trasladado en un auto particular hasta el Hospital Scaravelli. Allí, los médicos de la guardia constataron que el deportista presentaba siete heridas en el pecho, la espalda y el brazo izquierdo.

Los profesionales especificaron que la víctima ingresó con un cuadro de neumotórax causado por una perforación pulmonar, por lo que decidieron operarlo de urgencial. Posteriormente, quedó internado en sala común y, actualmente, se encuentra estable.

En el lugar trabajaron los peritos de la policía que detectaron manchas de sangre en la calle. Sumado a ello, intervino personal de Científica para recolectar las pruebas que puedan aportar datos para dar con el atacante.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia local, se desplegaron rastrillajes y patrullajes en las inmediaciones del Polideportivo y en calles Pellegrini, Roca, Sáenz Peña y zonas cercanas, en busca del presunto agresor.

Los medios locales precisaron que la policía logró determinar que se trata de un hombre joven que vestía un buzo el día de la agresión. De igual manera, se aclaró que todavía no se pudieron determinar las causas del violento episodio.

La Fiscalía de Tunuyán inició un expediente bajo la carátula de “homicidio en grado de tentativa” y comenzó a tomar declaraciones a testigos, según confirmaron autoridades judiciales.

Acosta, que se desempeña como luchador de kickboxing, es reconocido en el circuito deportivo del Valle de Uco y en diciembre se consagró campeón en la categoría Semi Pro hasta 64 kg, tras una pelea por el título disputada en la ciudad de Tupungato, representando al Team The Beast Fight Club de Tunuyán.

Fuente: TN