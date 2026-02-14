Colocar tres monedas atadas con hilo rojo: para qué sirve según el Feng Shui

En el mundo del Feng Shui , cada objeto tiene una intención. Y uno de los amuletos más populares —aunque no todos lo conocen— es el de las tres monedas chinas atadas con hilo rojo .
Este símbolo se utiliza para atraer prosperidad, proteger el dinero y activar la energía de la abundancia en el hogar o el trabajo .
En la tradición oriental, las monedas redondas con un agujero cuadrado en el centro representan la unión entre:
El número tres simboliza crecimiento y expansión , por eso no se usan dos ni cuatro, sino exactamente tres.
El hilo rojo, por su parte, representa energía vital, protección y activación .
Según el Feng Shui, colocar tres monedas atadas con hilo rojo puede ayudar a:
No se trata de “magia”, sino de un símbolo que actúa como recordatorio energético e intención consciente .
La ubicación es clave. Estas son las más recomendadas:
Si querés hacerlo de forma tradicional:
La intención es tan importante como el objeto.
Algunos practicantes recomiendan renovar el hilo rojo una vez al año , especialmente en comienzos de ciclo (como el Año Nuevo Lunar), para “reactivar” la energía.
Fuente: TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes