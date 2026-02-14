Un preso fingió una convulsión, engañó a la Policía y se fugó de un hospital en Neuquén

Un detenido engañó a la Policía de Neuquén, simuló una convulsión para ser atendido en un hospital y se fugó. Lucas Exequiel Muñoz, de 25 años, tiene antecedentes por varios robos y tenencia de armas de fuego.

Muñoz cumplía prisión preventiva en la comisaría 19 de Neuquén cuando en la madrugada del miércoles simuló una crisis de epilepsia, lo que derivó en su trasladado al Hospital Bouquet Roldán.

Según precisó el Diario Río Negro , Muñoz llegó custodiado hasta el hospital, donde ingresó por el sector de emergencias y fue dirigido hasta un box de atención.

Una vez allí le sacaron las esposas. Esa acción fue fundamental para que el detenido cumpla con su objetivo de fugarse.

Testigos indicaron que rompió una persiana metálica, saltó por una ventana hacia un pasillo y trepó hasta el techo del edificio, donde se escapó.

De inmediato la Policía alertó la fuga de Muñoz. Se implementó un operativo en la zona que dio resultado negativo. Hasta ahora, nada se sabe de dónde podría estar.

Muñoz tiene una altura de 1,70 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, cabellos y ojos oscuros. Cuando se fugó tenía puesta una campera gris con vivos azules y un pantalón corto gris. La búsqueda está a cargo de la Comisaría 19, dependiente de la Superintendencia de Seguridad.

Se trata de la segunda fuga de Muñoz, según preciso el mencionado diario rionegrino.

El joven neuquino tiene varios antecedentes que lo llevaron a estar preso más de una vez. En 2017 fue condenado a seis meses de prisión efectiva en un juicio abreviado por la tenencia de arma de fuego.

Cuando fue notificado de la medida, amenazó al policía, por lo que se le inicio otra causa por resistencia a la autoridad y portación de arma de fuego sin autorización. Por esta nueva imputación, la pena subió a un año de prisión.

El 4 de agosto de 2019, Muñoz escapó de la Comisaría 44 de Valentina Sur en medio de un motín. En esa oportunidad huyó junto a dos internos luego de quemar colchones y golpear a un guardia. Fue recapturado a los pocos días, informó LM Neuquén .

La Justicia lo condenó a seis años de prisión por una serie de robos llevados a cabo entre diciembre de 2018 y marzo de 2019.

Fuente: Clarín