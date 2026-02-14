Así es la celda del líder de “La Banda del Millón”, el delincuente que ordenó el robo a la abuela influencer

El grupo delictivo conocido como “La Banda del Millón” quedó en el centro de la escena después del robo a la abuela influencer Mónica Mancini , ocurrido el pasado 9 de enero en Martínez.

Los investigadores descubrieron que la entradera fue coordinada por los líderes de la banda a través de una videollamada desde la cárcel.

Por el episodio, se realizaron varios allanamientos en las celdas de los sospechosos , que se encontraban detenidos tanto en la Unidad Penitenciaria N°45 de Melchor Romero como en la Unidad Nº9 de La Plata. Allí descubrieron que uno de los cabecillas vivía en una celda repleta de lujos .

Se trata de Hugo Isaías Castillo San Martín , de 20 años, quien entró a la cárcel en noviembre del 2025 después de permanecer prófugo, acusado por el homicidio del empresario Enrique De Marco.

El joven había hecho alarde en redes sociales sobre los “beneficios” de los que gozaba dentro del penal.

En un video musicalizado con ritmos urbanos, mostró un smart TV de gran tamaño, parlantes de alta potencia, celulares y luces LED instaladas en las paredes de la celda.

En la requisa llevada a cabo por el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) encontraron, además de los elementos electrónicos, varias dosis de marihuana ocultas entre sus pertenencias .

Los investigadores creen que Castillo San Martín, aun detenido, mantuvo el liderazgo de la organización mediante teléfonos celulares y redes sociales , según informó el portal platense 0221 .

El modus operandi de la Banda del Millón quedó al descubierto después del robo a la abuela influencer Mancini, en el cual la golpearon y le robaron dinero en efectivo y joyas , además de vaciarle sus cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Allí, los delincuentes cometieron un error que los delató: dejaron registrado el CBU utilizado para transferir el dinero de la víctima .

Los investigadores descubrieron que el ataque fue planificado desde la prisión , donde los líderes habrían elegido a la víctima por su exposición pública .

Además, se cree que la banda tenía identificados otros 171 posibles objetivos en Vicente López, San Isidro y San Fernando.

El caso está a cargo del fiscal Patricio Ferrari, quien dispuso nuevas requisas y el aislamiento preventivo de los implicados. Por su parte, las autoridades del SPB iniciaron un sumario por el ingreso de objetos prohibidos a la cárcel .

Fuente: TN