Colgar tapas de mermelada en el balcón: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Si alguna vez viste tapas de mermelada colgadas en balcones, patios o terrazas , seguramente preguntaste para qué servían. Aunque muchos creen que se trata de una decoración improvisada, en realidad cumplen con una función práctica.

Las tapas de mermelada sirven para ahuyentar palomas y otros tipos de pájaros . De esta manera, las aves que se acercan a tus plantas, dañan flores, macetas y ensucian tu patio, se alejan por completo .

El principal motivo por el que recomiendan esto es porque se trata de una alternativa económica y fácil de implementar . A diferencia de otros métodos, las tapas no dañan animales y se pueden reutilizar por mucho tiempo.

Su tintineo constante y los destellos que se generan por el reflejo del sol son las claves por las que estos pájaros se mantienen alejados de tu espacio.

Otra ventaja es que este método no requiere mantenimiento . Solo se debe revisar cada tanto que las tapas sigan bien sujetas y que no se hayan caído con el viento.

Para que el truco funcione, es importante colgar varias tapas distribuidas en diferentes sectores del balcón, preferentemente donde más se posan las aves .

Se recomienda usar hilo resistente o tanza para que el viento las mueva con facilidad y así se produzca el sonido metálico característico.

Fuente: TN