Caso Báez Sosa: uno de los rugbiers presos pidió la nulidad de su condena y un nuevo juicio

Lucas Fidel Pertossi (27) fue uno de los tres rugbiers condenados a 15 años de prisión como partícipes secundarios del crimen de Fernando Báez Sosa (18) y ahora pide la nulidad de esa sentencia y que lo sometan a un nuevo juicio. Considera que se vio condicionado y perjudicado por la estrategia legal compartida con los otros responsables del homicidio.

El pedido fue presentado por Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y sostiene, entre sus principales argumentos, que el condenado tuvo una "limitada y escasa participación" en el ataque contra la víctima, cometido la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique , en pleno centro de Villa Gesell.

En su presentación Lucas Pertossi cuestionó el desempeño del abogado particular Hugo Tomei -quien defendió a los ocho rugbiers llevados a juicio- ya que el letrado aplicó una estrategia común para todos.

El 6 de febrero del 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen (26), Ciro Pertossi (25), Matías Benicelli (26), Luciano Pertossi (24) y Enzo Comelli (25). Y como partícipes secundarios Ayrton Viollaz (26), Blas Cinalli (24) y Lucas Pertossi fueron sentenciados a 15 años.

Todas las penas fueron confirmadas luego por el Tribunal de Casación bonaerense, que solo les quitó el agravante de la alevosía. Después de este fallo, varios de los jóvenes cambiaron de abogado defensor y presentaron un nuevo planteo ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

En su presentación ante la Corte nacional, el defensor Nolfi fundamenta su pedido de nulidad de la condena de Lucas Pertossi “toda vez que la lectura integral del expediente revela la existencia de circunstancias de gravedad institucional vinculadas con la efectividad del derecho de defensa”.

El defensor señaló que Tomei optó por una defensa en conjunta de los ocho imputados a pesar de existir intereses contrapuestos , por lo que “privó” a Lucas Pertossi “de una estrategia defensiva propia”.

En el escrito, presentado a finales de diciembre, previo a la feria judicial, Nolfi sostuvo que la conducta de este rugbier fue evaluada como secundaria y no como autor o coautor del homicidio, que la prueba en su contra era diferente a los condenados a perpetua y que la defensa común “le generó prejuicio concreto”.

“Lucas Pertossi no participó del inicio de las agresiones contra la víctima ni contra su grupo de amigos. Por el contrario, como quedó acreditado en autos, su accionar inicial se limitó a filmar con su teléfono celular los primeros momentos del enfrentamiento , conducta que -según se probó. constituía una práctica habitual en él, sin que de ello se derive una contribución material al ataque contra Fernando Báez Sosa”, expresó.

La defensa se limitó a detallar que Pertossi provocó lesiones leves a uno de los amigos de Fernando luego de que, junto a Cinalli, lo patearan dos veces detrás de un auto estacionado.

“ No tuvo contacto físico alguno con la víctima fatal , ni dentro ni fuera del local bailable, extremo que fue expresamente reconocido en la sentencia”, indicó Nolfi y agregó que “el propio tribunal reconoció que su aporte, en caso de existir, fue de carácter secundario y no imprescindible”.

Otro punto que resaltó el defensor fue que Lucas Pertossi es que no formó parte de un “plan criminal” como se consideró con el resto de los condenados y que su participación fue “limitada y escasa”.

“La conducta atribuida a Lucas Pertossi carece de los elementos necesarios para ser calificada como una colaboración secundaria en un homicidio doloso. No prestó una ayuda indispensable ni necesaria para la consumación del resultado muerte, ni cooperó -como se le atribuye- en la conformación de un cerco u obstáculo eficaz que hubiera impedido el auxilio de la víctima”, detalló el escrito.

Al criticar la postura de Tomei -el abogado de los ocho rugbiers durante toda la instrucción de la causa-, Nolfi remarcó en su escrito que “Lucas Pertossi optó por declarar, pero lo hizo condicionado por la estrategia global diseñada por su entonces defensor, brindando una versión acotada, defensiva y funcional a la tesis común"

"(...) En ese marco, Lucas Pertossi no pudo explayarse con la profundidad necesaria sobre extremos que resultaban centrales para delimitar su real grado de intervención en los hechos. Así, por ejemplo, no logró aclarar adecuadamente el contexto, el sentido ni el destinatario de la expresión “caducó”, pese a que -según explicó con posterioridad- dicha palabra había sido utilizada en una conversación por un transeúnte”, indicó.

Para finalizar, Nolfi solicitó la nulidad de todos los actos y que se ordene “la anulación de la condena impuesta a Lucas Pertossi y el reenvío de las actuaciones a la instancia de origen para la celebración de un nuevo debate”.

Lucas Pertossi fue uno de los primeros en pedir declarar en el juicio llevado a cabo en 2023 en los Tribunales de Dolores.

En su testimonio negó haberle pegado a Fernando y aseguró que "no hubo un plan para asesinarlo". Y, además, dio su versión de por qué utilizó el término "caducó" con el que se refirió a Báez Sosa en los chats luego de su muerte.

En su relato, el rugbier contó que tras el ataque habló con un chico que no conocía y señaló que él le dijo que un chico agredido "caducó". Allí, de boca de un desconocido, supuestamente escuchó el término que luego replicó.

"Trato de contactarme con mis amigos y me dicen que están en el mercado. Voy, pero ellos no están. Los llamo. Ahí me encuentro con un chico que no conozco que me comenta lo que pasó. El pibe me dice que hubo una pelea afuera de Le Brique, que habían llamado a una ambulancia y que el pibe había caducado", testificó Lucas Pertossi.

Luego fue quien envió el audio usando esa palabra, que quedó registrado en los chats de WhatsApp que se usaron durante el juicio. Pero no hizo referencia a ese mensaje dentro de su declaración.

