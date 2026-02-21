Cantante y fanática de Karina: quién era Thania, la joven asesinada por su novio en Santiago del Estero

NACIONALES

En el paraje Las Tinajas, ubicado en el departamento Moreno de Santiago del Estero, lo que debía ser un fin de semana de descanso y reencuentro familiar terminó en una tragedia que enluta a toda la provincia. Thania Santillán , una joven de 22 años con “sueños truncados” y una vida dedicada a la ayuda al prójimo, fue asesinada a balazos por su novio, Diego Salto , quien tras el crimen se atrincheró durante una hora junto al cadáver.

Thania no era una desconocida para los vecinos del barrio General Paz, en la capital santiagueña, donde vivía con sus padres y su hermana desde los diez años. Cursaba el segundo año de la carrera de Enfermería en la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano, donde sus compañeros la recuerdan como una alumna comprometida y siempre dispuesta a “tender una mano”.

Su sensibilidad no se limitaba a los humanos: era una ferviente amante de los animales y participaba activamente en acciones solidarias. Además de su vocación por la salud, Thania tenía un lado artístico que empezaba a mostrar con timidez. En noviembre pasado, durante una reunión escolar, se animó a cantar frente a sus pares , revelando un hobby que la apasionaba.

Era fanática de Karina “La Princesita” . En sus redes sociales, atesoraba con orgullo fotos que se había logrado sacar con la cantante en distintos recitales. “Era muy buena, llena de proyectos” , escribió su mamá en Facebook.

Thania había viajado a Las Tinajas para visitar a sus abuelos y tíos aprovechando los corsos de la zona. Su plan era regresar a la capital este fin de semana para retomar sus estudios. Según dejaron trascender fuentes cercanas a la familia, sus allegados desconocían la relación que mantenía con Diego Salto ; ni siquiera sabían de su existencia.

El viernes por la madrugada, el horror se desató en un camino vecinal. Salto la atacó con un arma de fuego, efectuando al menos tres disparos que terminaron con su vida en el acto. Tras el femicidio, el agresor permaneció atrincherado junto al cuerpo durante casi una hora y deambuló armado por la propiedad antes de ser reducido por el personal policial de la Comisaría de Quimilí.

La noticia destrozó a su familia, que viajó de urgencia al interior apenas recibió el aviso. Ivanna Patricia Medina, madre de la joven, volcó su dolor en las redes sociales con un mensaje desgarrador: “Tan joven, llena de proyectos, de sueños... Es tan difícil asumir, es difícil de explicar todo lo que se está viviendo. Es injusto lo que te pasó ”.

La mujer cerró su despedida con una promesa de fe: “Descansa mi amor, dulces sueños, hasta que Dios nos dé el privilegio de volvernos a encontrar”. Por su parte, el instituto donde estudiaba también emitió un comunicado expresando sus condolencias y sumándose al pedido de justicia.

La causa quedó en manos de la fiscal Lucía González Farías , quien caratuló el hecho como femicidio. Salto permanece detenido y se espera el resultado de la autopsia para determinar con precisión la mecánica del ataque. En el lugar del crimen, los peritos secuestraron el arma utilizada y levantaron testimonios que serán clave para entender si existían antecedentes de violencia que la familia desconocía.

Fuente: TN