Brutal e insólito ataque en un hospital de Chaco: le arrancó un dedo a una enfermera que intentaba atenderlo

NACIONALES

Como si se tratara de hacerle honor al refrán, el caso reportado en Chaco en las últimas horas podría ser considerado como el más acertado. En General Pinedo, oeste de la provincia, este miércoles un hombre arrancó de una mordida el dedo de una enfermera que lo esta atendiendo luego de que se descompensara bajo efectos de sustancias. El atacante quedó detenido desde entonces y la enfermera sufrió una amputación traumática de una parte considerable del dedo de una mano. " No sabemos si se tragó el dedo ", señaló a la prensa local la directora del hospital sobre el agresor.

General Pinedo dista a 225 kilómetros en línea recta de la capital de Chaco, Resistencia, hacia el oeste. Casi 15 mil personas viven allí y se atienden en el hospital Isaac Waisman. Este miércoles a las 4.30 llegó hacia el hospital un pedido de ambulancia para asistir a un vecino que se había descompensado. La ambulancia llegó hasta el hombre, al que la familia aducía descompensado, pero quienes lo examinaron lo encontraron más bien exaltado o excitado. De todas formas, lo trasladaron hacia el hospital Waisman.

"Vino en la ambulancia junto con una enfermera, en la parte de atrás del vehículo, y el chofer. Al llegar, lo recibe el médico de guardia, pero el paciente se encontraba violento y agresivo. Por su estado, desde la guardia se decidió derivarlo a un centro de mayor complejidad", relató ante la prensa local Mónica Wagner, directora del hospital en cuestión.

Hasta ese momento, se trataba de una atención médica rutinaria; compleja, pero rutinaria. Pero Wagner continuó su relato, en diálogo con Noticiero 9 : "Cuando se le intentaron colocar las vías periféricas él se las arrancó. Por eso se decidió la derivación. Y como estaba presentando problemas de saturación, la enfermera le colocó una máscara de oxígeno y debió acomodársela nuevamente porque se movió. En ese momento fue cuando se produjo la mordedura ".

La mordedura: el hombre le arrancó la parte superior del dedo mayor de la mano derecha de una mordida, incluso debajo de la primera falange del dedo. "Se supone que estaba bajo efectos de alguna sustancia, por los síntomas que presentaba", añadió Wagner.

En cuanto a la enfermera, debió ser atendida rápidamente y sometida a una amputación traumática de la falange distal del dedo mordido.

En cuanto al agresor, fue detenido por las autoridades policiales y se le labraron acciones penales por lesiones graves. Luego de su detención fue trasladado a un centro de Salud Mental en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde permanece internado y bajo custodia policial.

Fuente: Clarín