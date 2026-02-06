Revocaron la prisión preventiva de la abogada argentina acusada de racismo: no puede salir de Brasil

NACIONALES

En las últimas horas, la Policía de Brasil detuvo a Agostina Paéz , la abogada argentina acusada de hacer gestos racistas tras una discusión con los empleados de un bar en Río de Janeiro .

Según confirmaron fuentes policiales, quedó alojada en una comisaría de Rio de Janeiro y podría ser trasladada en las próximas horas al Complejo Penitenciario de Bangu.

Páez , de 29 años, está imputada por el delito de injuria racial , que contempla una pena de 2 a 5 años de prisión. Por este motivo, tiene prohibida la salida del país, se le retuvo su pasaporte y, hasta el momento, tenía colocada una tobillera electrónica.

En las últimas horas, el Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro decidió hacer lugar al pedido de la fiscalía, que había solicitado la prisión preventiva de la abogada —imputada por injuria racial— por la posible intimidación a los testigos y por riesgo de fuga .

El episodio que derivó en su detención ocurrió el 14 de enero , cuando Páez compartía una salida con sus amigas. Tras un conflicto a la hora de pagar la cuenta, ella se refirió a los mozos con insultos racistas.

Con respecto a este dato, señalaron que los mozos del lugar le advirtieron a la abogada que esa conducta constituía un delito en Brasil.

A pesar de tener esa información, la abogada , siempre según la denuncia, se dirigió a la cajera del bar para decirle “mono” y hacer gestos simulando el animal.

En su solicitud, los fiscales destacaron la “conciencia” de una de las mujeres que acompañaban a Páez, porque habría intentado evitar que ella siguiera haciendo los gestos.

Además, señalaron que los relatos de las víctimas fueron corroborados por las declaraciones de testigos y por las imágenes de las cámaras de seguridad .

En la denuncia también se detalla que Páez realizó otras ofensas racistas incluso después de salir del bar y luego de que un agente de seguridad le hiciera gestos obscenos .

En Brasil hay 297 personas presas por racismo , advirtió a Mediodía Noticias la abogada penalista brasileña Carla Junqueira. “Claramente, la Justicia no va a hacer ningún tratamiento diferenciado porque ella es extranjera . Se le va a aplicar lo mismo que a los brasileños”, sostuvo. “La aplicación de la prisión preventiva suele ser la regla en estos casos”, detalló.

El padre de Agostina Páez , reveló qué fue lo último que le dijo su hija antes de quedar detenida en Brasil.

“Papá, me están llevando”, fue el mensaje que le mandó la argentina unos segundos antes de quedar detenida en una comisaría de Río de Janeiro.

“El abogado me da poca información; él me había dicho que no iba a ir detenida. Esto es increíble, no imaginaba que me iba a pasar. Ella no tiene antecedentes penales, no tiene problemas con nadie, es abogada”, dijo el padre de Agostina, Mariano Páez , en diálogo con Mediodía Noticias.

Tras la orden de la prisión preventiva, Agostina Páez compartió un video en su cuenta de TikTok en donde expresó cómo vive estos momentos. “Soy Agostina Páez, acusada de injuria racial en Brasil, y recibí la notificación que hay una orden de prisión preventiva para mí, por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno ”, indicó.

“Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo . Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, cerró la abogada de 29 años.

Fuente: TN