Perú aprobó la extradición de “Pequeño J”, el principal acusado del triple crimen de Florencio Varela

El gobierno de Perú autorizó este sábado la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano , de 20 años, conocido como “ Pequeño J ”, el principal acusado por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela . Fue detenido en septiembre del año pasado en Lima, luego de haberse fugado del conurbano bonaerense.
Según informaron medios peruanos, ahora resta coordinar con las autoridades argentinas la entrega y el traslado del detenido al país.
Valverde está imputado por “ homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género ”. La Justicia lo señala como uno de los responsables detrás del asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años; Brenda del Castillo, de 20; y Morena Verdi, también de 20.
Tras el triple crimen, el joven se fugó del conurbano bonaerense y más de 10 días más tarde, fue detenido en Pucusana , una localidad ubicada al sur de Lima, luego de una intensa búsqueda internacional.
La extradición había sido solicitada por la Justicia argentina en septiembre, pero el acusado se negó inicialmente a entregarse de manera voluntaria . Ante esa negativa, se inició el trámite formal que este sábado quedó aprobado mediante una resolución firmada por el presidente de Perú, José Jerí, junto al canciller Hugo de Zela y el ministerio de Justicia, Walter Martínez.
“Disponer que, previo a la entrega del requerido, la Autoridad Central deberá verificar que no cuente con procesos penales pendientes, sentencias condenatorias o requisitorias que sean de conocimiento de las autoridades judiciales peruanas, caso contrario, aquella deberá considerarse aplazada”, detallaron en la resolución, según informó El Peruano .
“Pequeño J” permanece detenido en una cárcel de la provincia de Cañete, al sur de Lima. El próximo paso será definir la logística para su entrega a las autoridades argentinas y su posterior traslado al país , donde deberá enfrentar el proceso judicial.
Noticia que está siendo actualizada.-
Fuente: TN
