Video: así fue el momento de la detención de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

NACIONALES

La detención de Agostina Páez quedó registrada en un video que se incorporó al expediente. Las imágenes muestran el momento en que efectivos de la Policía de Brasil trasladan a una comisaría a la abogada argentina , en cumplimiento de la orden de prisión preventiva dictada por la Justicia.

El procedimiento se realizó en Río de Janeiro , luego de que la fiscalía solicitara formalmente su arresto. En el video se observa a Páez acompañada por agentes, sin resistencia, mientras es conducida para quedar a disposición judicial.

Al momento de la detención llevaba colocada la tobillera electrónica que tenía desde que se le impusieron restricciones, entre ellas la prohibición de salir del país y la retención del pasaporte.

Según confirmaron fuentes policiales, la joven quedó alojada en una dependencia policial y podría ser trasladada en las próximas horas al Complejo Penitenciario de Bangu .

La medida fue adoptada por el Juzgado Penal N°37, que hizo lugar al pedido del Ministerio Público al considerar que existía riesgo de fuga y la posibilidad de intimidación a testigos.

Páez, de 29 años, está imputada por el delito de injuria racial , una figura penal que en Brasil prevé penas de entre dos y cinco años de prisión .

El caso se originó el 14 de enero, cuando la abogada se encontraba con amigas en un bar y mantuvo una discusión con los empleados por el pago de la cuenta . De acuerdo con la denuncia, durante ese intercambio realizó insultos y gestos de carácter racista .

Los fiscales señalaron que los trabajadores del local le advirtieron que ese tipo de conductas constituyen un delito en Brasil. Aun así, siempre según la acusación, la mujer habría continuado con las ofensas , incluso al dirigirse a la cajera del bar.

Las cámaras de seguridad del establecimiento y los testimonios de las víctimas y de testigos presenciales respaldaron el relato y fueron determinantes para el avance de la causa.

En la denuncia también se consignó que los gestos y expresiones ofensivas habrían continuado fuera del bar , luego de que interviniera personal de seguridad. Para la fiscalía, el conjunto de pruebas permitió acreditar la gravedad del hecho y justificar la prisión preventiva.

Tras conocerse la detención, se difundió el último mensaje que la joven envió a su padre antes de ser arrestada. “ Papá, me están llevando ”, escribió, segundos antes de quedar alojada en la comisaría.

Fuente: TN