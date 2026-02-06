Qué significa acomodar la almohada varias veces antes de dormir, según la psicología

NACIONALES

Antes de dormir, muchas personas suelen tener hábitos extraños que incluso son compartidos: uno de los más comunes es el de acomodar la almohada en incontables ocasiones hasta poder conciliar el sueño . De hecho, se trata de una práctica que puede resultar molesta para eventuales acompañantes en la cama, ya que los que lo hacen la giran, la aplastan y hasta la levantan .

Curiosamente, la psicología cuenta con una respuesta para ese insólito ritual . En principio, sostiene que el comportamiento está vinculado a la manera en la que se procesa el estrés : es una manera de buscar seguridad y cobijo con un pequeño elemento. Así, también se le brindan señales al cerebro con el objetivo de prepararse para un descanso reparador.

Por supuesto, no es una tendencia negativa, sino que cumple una función cognitiva y hasta emocional . De hecho, está asociado a la necesidad de que el espacio permanezca ordenado y en condiciones para poder pasar una noche extraordinaria. Por ello, se dice que no es un control “rígido”, sino la búsqueda de que el entorno se parezca más a lo que precisamos en ese momento clave del día.

Nuestro organismo baja la guardia y deja de estar en alerta permanente , pero no todos logran salirse de las presiones y el ajetreo permanente: la descarga de tensión tiene a la almohada como principal aliada, en ese contexto. Otro rasgo clave es la sensibilidad sensorial, porque hay gente que percibe con mayor intensidad las texturas , las alturas y las temperaturas.

Los pequeños cambios, aunque parezcan imperceptibles, pueden marcar la diferencia y el sueño jamás llegaría a su punto cúlmine. Ese perfil corresponde usualmente a sujetos más perceptivos , atentos a los detalles mínimos. Lógicamente, les cuesta mucho tolerar la incomodidad, porque el sistema nervioso percibe los estímulos con más precisión.

Por otra parte, también oficia como un proceso de transición entre el día y la noche : el gesto repetido ayuda a ordenar los pensamientos, bajar a tierra las sensaciones y entrar en el estado de reposo necesario para dormir. De este modo, se genera una impresión de previsibilidad. Otra interpretación, igual de válida, es que las personas que lo hacen buscan el perfeccionismo en cualquier momento .

La intención es que las cosas estén bien hechas, algo que incluye a circunstancias como la de descansar antes de comenzar una nueva jornada. Asimismo, acostumbran a ser exigentes, organizadas y completamente responsables , algo que no cambia ni siquiera en el único momento en el que tienen la chance de tomarse un respiro. La estrategia de autorregulación emocional está a la orden del día.

Ajustar la almohada también hace que se alineen el cuello y la columna , reduce micro molestias musculares y evita puntos de presión en zonas neurálgicas del cuerpo. Las incomodidades, por muy chicas que sean, provocan que el cerebro siga activo: corregirlas facilita que pase al descanso . Y tiene una explicación científica, motorizada por la biomecánica y la neurofisiología.

Entre los rituales más conocidos antes de dormir, están el lavarse los dientes, apagar las luces, revisar si la puerta está bien cerrada , guardar las llaves en el sitio adecuado y acomodar la cama, sin hacerla. Son señales repetidas que se relacionan con el cierre de una etapa, lo que reduce la estimulación mental y le abre paso al sueño, como condicionamiento.

Fuente: TN