Brutal crimen en Morón: un empleado mató a golpes al capataz de una maderera y fue detenido

NACIONALES

Un brutal crimen ocurrió en la zona de Castelar Norte, en el partido de Morón, cuando un empleado de una maderera mató a golpes al capataz y fue detenido por la Policía en la escena el crimen.

El episodio ocurrió este sábado a la tarde, en un aserradero ubicado entre Colectora y Carlos Casares . Luego de un llamado al 911, personal de la Comisaría 7ma de Morón, arribó al lugar.

En la dramática escena, los oficiales encontraron ensangrentado y golpeado a uno de los trabajadores de la maderera, identificado como Hugo Rolando Ocampo , de 40 años. Según informaron fuentes oficiales a TN , el empleado intentó explicarle la situación a los efectivos diciéndoles que se defendió de un intento de robo .

Debido a esto, los policías se dirigieron al galpón del lugar, donde encontraron el cuerpo de un hombre , tendido sobre el suelo , con sus ropas bajas y sin signos vitales . Finalmente, el SAME se presentó en el establecimiento y constató la muerte del hombre , identificado como Roberto Carlos Sánchez , de 49 años.

En ese momento, otro empleado de la maderera formó parte de la secuencia, tras recibir un WhatsApp del presunto asesino diciéndole que volviera al trabajo porque “había matado a alguien” . A raíz de esto, el personal policial incautó el celular del sospechoso y realizó entrevistas a otros trabajadores .

Los testimonios de los compañeros de Ocampo permitieron reconstruir que ambos trabajaban en el lugar y que la víctima era el capataz del aserradero. Ambos se habían quedado solos este sábado , y un viejo conflicto que traían, terminó en el peor final.

Según el relato de los otros empleados, aseguraron que, supuestamente, Sánchez maltrataba a los trabajadores y esa habría sido la causa inicial de la discusión entre él y Ocampo.

La investigación para determinar las circunstancias permanece en manos de la UFI N°1 de Morón , a cargo del fiscal Adrián Flores , quien dispuso la detención inmediata del sospechoso, imputado por el delito de “homicidio simple” .

Fuente: TN