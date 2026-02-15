Colgar latas de gaseosa en el balcón: por qué lo recomiendan y para qué sirve

NACIONALES

Si alguna vez viste latas de gaseosa colgadas en balcones, patios o terrazas , seguramente preguntaste para qué servían. Aunque muchos creen que se trata de una decoración moderna e improvisada, lo cierto es que tienen una función práctica.

Las latas de gaseosa colgadas sirven para ahuyentar palomas y roedores . De esta manera, los animales que se acercan a tus plantas y dañan tus flores o ensucian tu patio, se alejan por completo .

El principal motivo por el que recomiendan este truco es porque se trata de una alternativa económica y fácil de implementar . A diferencia de otros métodos, las latas no dañan animales y se pueden usar por mucho tiempo.

Su ruido metálico y los destellos que se generan por el reflejo del sol son las claves por las que los pájaros y roedores se mantengan alejados de tu espacio.

Otra de sus ventajas es que no requiere grandes gastos , ya que el método consiste solamente en atar las latas y chequear de vez en cuando que estén bien sujetas.

Para que el truco funcione, es importante colgar varias tapas distribuidas en diferentes sectores del balcón, especialmente donde más se posan las aves .

Se recomienda usar hilo resistente o tanza para que el viento las mueva con facilidad y así se produzca el sonido metálico característico.

A pesar de ser un truco fácil de aplicar, hay que tener ciertas precauciones como:

Fuente: TN