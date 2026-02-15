Brutal choque y vuelco en Saavedra: cinco personas sufrieron heridas y fueron trasladadas al hospital

NACIONALES

Esta mañana, dos autos chocaron en el barrio porteño de Saavedra y a causa de ello al menos cinco personas resultaron heridas.

El violento accidente ocurrió en el cruce de las calles Ramallo y Conde. Uno de los vehículos terminó volcado y el otro con el capot destrozado.

De acuerdo al reporte oficial, hay al menos cinco personas heridas de las cuales una es menor. Tres de las víctimas fueron trasladadas al hospital Pirovano con lesiones diversas consideración. Hasta el momento no se informó si hay alguna de gravedad.

Los bomberos y la policía de la Ciudad trabajan en el lugar. La circulación en la zona permanece cortada y se espera que en el transcurso de la mañana se retome la circulación.

Se espera el análisis de las cámaras de seguridad y el testimonio de los involucrados para determinar lo sucedido.

Por el momento no fueron determinadas las responsabilidades del accidente.

Días atrás, un fuerte choque entre tres autos tuvo lugar en la avenida General Paz a la altura de Fernández de la Cruz, sentido Puente La Noria.

Los pasajeros de uno de los vehículos quedaron atrapados en la carrocería dañada por la colisión y debieron ser rescatados por bomberos. Siete personas resultaron heridas , y el SAME aéreo arribó al lugar para trasladar a uno de los afectados.

Las víctimas fueron cinco hombres y dos mujeres , una de ellas, menor de edad. Los damnificados fueron derivados al Hospital Grierson y al Hospital Santojanni , fuera de peligro.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN