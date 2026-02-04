Bahía Blanca: asesinó a su madre hace 15 años y recién ahora irá a la cárcel

Un hombre asesinó a su madre en Bahía Blanca , fue condenado y recién después de 15 años, fue detenido formalmente para comenzar a cumplir la sentencia de prisión perpetua.

Se trata de Sergio Daniel Pérez , quien recibió su condena en 2011, aunque por una serie de recursos y apelaciones logró evadir la cárcel durante más de una década.

El caso se inició en la noche del 25 de enero de 2008 , alrededor de las 23:15, en una casa ubicada sobre la calle Brickman al 2900, cuando Carmen Alicia Flores, una mujer de 65 años, fue apuñalada varias veces con un cuchillo tipo serrucho . Poco después murió por un paro cardiorrespiratorio traumático, según informó La Nueva .

De acuerdo a la investigación, el crimen se produjo luego de una discusión, en la que la mujer le había pedido a su hijo “que limpiara la pieza” y le dijo que “parecía un linyera” .

En ese momento, Pérez la atacó a cuchillazos mientras le decía: “ Esto es lo que querías ”. El violento episodio ocurrió en presencia de un cuñado y tres chicos de 8, 9 y 10 años.

Flores resultó herida de gravedad, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Penna, donde finalmente murió horas después.

El homicida se entregó poco después en la Comisaría Primera y reconoció su autoría en el hecho.

Durante el juicio, el acusado fue sentenciado a prisión perpetua, aunque luego el fallo fue anulado por el Tribunal de Casación bonaerense . En esta instancia, se ordenó un nuevo debate al quedar en duda si Pérez era o no imputable.

En esta ocasión, la defensa del hombre sostuvo que actuó en un estado de ebriedad que “ le impidió controlar sus impulsos y adecuar su conducta ”, según informaron medios locales. A pesar de ello, el tribunal lo condenó nuevamente a la pena de prisión perpetua.

A partir de ese momento, Pérez presentó una serie de recursos de amparo que le permitieron estar en libertad durante 15 años .

Finalmente, por orden del Tribunal en lo Criminal N°1, efectivos de la seccional Sexta allanaron este martes una casa ubicada en la calle Félix Frías al 600, donde detuvieron a Sergio Daniel Pérez para que comience a cumplir su sentencia.

Fuente: TN