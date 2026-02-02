Atropellaron y mataron a un histórico médico de Los Pumas en Punta del Este

INTERNACIONALES





Juan Elmo Moyano, un histórico médico del plantel de Los Pumas, fue atropellado el pasado jueves por un vehículo cuando caminaba por la rambla de la Playa Mansa, en Punta del Este. Malherida, la víctima de 78 años fue trasladada a un centro de salud local, pero, debido a la gravedad de las heridas, falleció horas después. Se supo luego que el conductor del rodado, de 22 años, estaba alcoholizado.

Una cámara de seguridad de una vivienda cercana registró el momento en que, minutos antes de las 11, un automóvil blanco apareció a gran velocidad, perdió el control, volcó y se subió a la vereda. En medio de una nube de polvo, el vehículo arrolló a Moyano, conocido como “Mito” en el ambiente del rugby argentino. Aunque el impacto no se observa directamente en las imágenes, la reacción de los testigos dio cuenta de la magnitud del hecho.

Gravemente herido, el médico fue trasladado por la Unidad de Respuesta Policial Móvil de la Zona Operacional II a un sanatorio de Maldonado, donde falleció horas después como consecuencia de las lesiones. Desde el centro de salud informaron que cuando Moyano llegó al lugar presentaba fracturas de cadera y brazo izquierdo, además de un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. De acuerdo con el parte de la Jefatura de Policía de Maldonado al que accedieron los medios uruguayos, el conductor fue identificado como Horacio Guillot Navarro, sin antecedentes penales. El test de alcoholemia ordenado por la Justicia local arrojó resultado positivo, con 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que la fiscalía a cargo de la investigación lo imputó como presunto autor de homicidio culposo. “Nuestro querido doctor”

"Nuestro querido doctor" Desde el club Asociación Deportiva Francesa escribieron en sus redes otro sentido mensaje: "Hoy nos toca despedir a nuestro querido Dr. Juan Elmo Moyano, para todos Mito, por un muy lamentable accidente de tránsito que sufrió en Punta del Este. Mito es una verdadera leyenda de Depo. Llegó al club luego de jugar en SITAS y Los Matreros y fue integrante del plantel superior". "Se desempeñó como médico, entrenador y dirigente, llegando a presidente. También fue médico de selecciones de la URBA y la UAR, llegando a serlo de Los Pumas durante los 80 y principios de los 90. Representó al club en distintos cargos en la URBA. También fue encargado y organizador de giras del club por Argentina y por el mundo. Actualmente, integraba la Comisión Directiva del club y participaba activamente de la organización de los almuerzos de veteranos", prosiguió la publicación.

“Se desempeñó como médico, entrenador y dirigente, llegando a presidente. También fue médico de selecciones de la URBA y la UAR, llegando a serlo de Los Pumas durante los 80 y principios de los 90. Representó al club en distintos cargos en la URBA. También fue encargado y organizador de giras del club por Argentina y por el mundo. Actualmente, integraba la Comisión Directiva del club y participaba activamente de la organización de los almuerzos de veteranos”, prosiguió la publicación.



