Ibarguren defendió el uso responsable de cuatriciclos y 4x4 en la Frontera de Pinamar y rechazó una prohibición total

ZONALES

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, se refirió en CNM Radio a la medida cautelar judicial que busca frenar la circulación de cuatriciclos, UTV y vehículos 4x4 en la zona de la Frontera, y cuestionó con dureza la posibilidad de una prohibición generalizada. Aseguró que se trata de una mirada que “no conoce la realidad de Pinamar” y remarcó que la actividad forma parte de la identidad local y del motor económico de la ciudad.





Ibarguren remarcó que la iniciativa judicial se tomó por una solicitud del ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Pablo Martínez Carignano, y sostuvo que la gran mayoría de quienes circulan por la playa y los médanos lo hacen de manera responsable, sin generar riesgos.



“En nuestra ciudad hay miles y miles de vecinos y turistas que circulan de manera responsable en UTV, Jeep, cuatriciclo y 4x4, disfrutan de la playa y de los médanos. Esto es algo cultural en Pinamar y además genera muchísimo trabajo”, afirmó.





El jefe comunal destacó que esta actividad sostiene a comercios, guarderías, servicios de mantenimiento y eventos organizados, como los test drive de marcas automotrices que históricamente eligen Pinamar para presentar sus nuevos modelos.

“Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente”, señaló.





Control y sanciones, no prohibición





Ibarguren fue enfático al marcar la postura del municipio: no prohibir, sino controlar y sancionar con firmeza a quienes incumplen las normas.



“Nosotros no estamos en contra de la actividad, estamos a favor de controlarla. A los que corren picadas, hacen maniobras peligrosas o ponen en riesgo a otros, hay que sancionarlos con toda la fuerza”, sostuvo en Informe Central de CNM Radio.





En ese marco, recordó que los controles ya se venían aplicando incluso antes del trágico accidente que tuvo como víctima al niño Bastián, y señaló que se trató de un hecho de irresponsabilidad individual.

“Fue un accidente y una irresponsabilidad del padre. Si hubiese tenido el cinturón de seguridad puesto, no hubiese pasado”, afirmó.





Corredores seguros y resultados visibles





El intendente explicó que la resolución judicial menciona la implementación de corredores seguros, algo que —según indicó— ya existe en la Frontera: caminos de entrada y salida para que los vehículos puedan acceder a la playa, paradores y balnearios que forman parte del corredor turístico y marítimo.





Ibarguren aseguró que las medidas adoptadas dieron resultados concretos.

“Logramos sacar de la olla a los tipos que corrían picadas y generaban caos. Eso es menos del 1% de la gente que viene a Pinamar. El otro 99% hace las cosas bien”, remarcó.





Según detalló, se reforzaron las sanciones económicas, el secuestro de vehículos, la inhabilitación de licencias y el cobro de gastos municipales derivados de operativos, traslados y atención médica.



“Hicimos un trabajo muy bien articulado con Provincia y Nación, y el objetivo se cumplió”, afirmó.





Cómo se sostendrán los controles fuera de temporada





Consultado sobre la continuidad de los controles durante los meses de menor afluencia turística, Ibarguren explicó que el municipio ya implementó el uso de drones como herramienta clave.

“Es una herramienta muy buena para este tipo de territorio, que es extenso y complejo. Con los drones se los visualiza y después se los intercepta en las salidas. Funcionó muy bien”, señaló.





De cara a marzo, abril y Semana Santa, el intendente reconoció que Pinamar no puede destinar la misma cantidad de efectivos todos los días, pero aseguró que los controles continuarán de manera focalizada, apuntando siempre a quienes incumplen las normas.





Finalmente, Ibarguren insistió en que el camino no es la prohibición indiscriminada, sino el control inteligente y sostenido en el tiempo.

“Siempre va a haber gente irresponsable, como en cualquier ciudad del país y del mundo. Para eso están los controles y las sanciones. Prohibir todo no es la solución”, concluyó.