Una joven está grave luego de haber sido baleada junto a su pareja en Córdoba: tres menores fueron detenidos

NACIONALES

Este sábado por la madrugada, una pareja de jóvenes fue víctima de un salvaje ataque a balazos en el barrio Yapeyú, de la ciudad de Córdoba . En las últimas horas, la Justicia dispuso la detención de tres menores de edad , acusados de ser los presuntos autores del ataque.

La mujer, de 22 años, recibió un disparo en la espalda y fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece internada en estado crítico . Según informó ElDoce , la víctima presenta un cuadro médico irreversible .

Por su parte, el novio fue baleado en uno de sus pies , pero las lesiones fueron leves y lo asistieron rápidamente en el centro de salud.

La Dirección General de Investigaciones Criminales de Córdoba ordenó allanamientos en varias viviendas. En este marco, las brigadas especiales arrestaron a tres menores y secuestraron un arma de fuego , junto a otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo a lo que determinaron las fuentes policiales, dos de los tres detenidos tienen antecedentes penales .

El ataque ocurrió en la casa de la mujer, ubicada en Pasaje Sanavirones al 2800 . Cuando los efectivos arribaron, notaron la presencia de múltiples impactos de bala en el frente de la vivienda . Luego de eso, secuestraron vainas servidas que estaban en la calle.

La Justicia trabaja para determinar las circunstancias del ataque , que hasta el momento son materia de investigación. Por otro lado, se dispusieron las diligencias correspondientes para establecer responsabilidades.

Fuente: TN